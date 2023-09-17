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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Вольфсберг
Рапид - Вольфсберг: обзор матча 17 сентября 2023
Рапид
17.09.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
3 : 3
Завершен
Вольфсберг
41'
Л. Кверфельд
84'
М. Морман
90+7'
Т. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Вольфсберг
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
Т. Забитцер
Пас отдал
Д. Баумгартнер
Желтая карточка
А. Байич
90'
+4
Замена
М. Освальд
️️️️
М. Зайдль
86'
ГОЛ! 2:0!
М. Морман
Пас отдал
Й. Ауэр
84'
Замена
А. Байич
️️️️
Н. Кюн
81'
75'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
С. Алтунашвили
75'
Замена
М. Ляйтгеб
️️️️
С. Тижани
Замена
М. Морман
️️️️
М. Груль
70'
Красная карточка
Т. Конголо
65'
Замена
Л. Гргич
️️️️
Р. Кершбаум
46'
46'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Б. Циммерманн
46'
Замена
А. Ясич
️️️️
Э. Омич
Желтая карточка
Н. Касанвирьо
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
Л. Кверфельд
Пас отдал
М. Груль
41'
24'
Желтая карточка
Н. Ферачниг
Желтая карточка
М. Груль
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
19
Николас Кюн
ЦП
18
Маттиас Зайдль
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
18
Эрвин Омич
ОП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Августин Боакье
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Вольфсберг
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
8
Симон Пизингер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
3-5-1-1
1
Хедл
5
Конголо
21
Касанвирьо
14
Кверфельд
23
Ауэр
18
Зайдль
24
Саттльбергер
5
Кершбаум
19
Кюн
18
Груль
9
2-2-2-1-3
39
Бонманн
22
Баумгартнер
3
Шерцер
14
Тижани
18
Омич
19
Алтунашвили
18
Ферачниг
20
Боакье
4
9
Циммерманн
9
Бамба
18
Груль
5
Морман
5
Морман
18
Груль
18
Зайдль
28
Освальд
28
Освальд
18
Зайдль
5
Кершбаум
8
Гргич
8
Гргич
5
Кершбаум
19
Кюн
12
Байич
12
Байич
19
Кюн
18
Омич
97
Ясич
97
Ясич
18
Омич
14
Тижани
16
Ляйтгеб
16
Ляйтгеб
14
Тижани
9
Циммерманн
33
Ридер
33
Ридер
9
Циммерманн
19
Алтунашвили
10
Забитцер
10
Забитцер
19
Алтунашвили
Остались в запасе
Рапид
Вольфсберг
25
Пауль Гартлер
ВР
18
Патрик Грайль
АП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
18
Патрик Грайль
АП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Остались в запасе
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Рапид - Вольфсберг
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
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