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Бундеслига 2026/2027
Хайденхайм - Вердер
Хайденхайм - Вердер: обзор матча 17 сентября 2023
Хайденхайм
17.09.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
4 : 2
Завершен
Вердер
5'
Т. Кляйнденст (П)
44'
Э. Динкчи
68'
Э. Динкчи
76'
Я. Бесте
49'
М. Дукщ
64'
М. Вайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Вердер
90'
+5
Желтая карточка
Н. Штарк
Замена
Т. Келлер
️️️️
Т. Кляйнденст
90'
+1
Замена
Ф. Пик
️️️️
Я. Бесте
83'
Замена
К. Сесса
️️️️
Э. Динкчи
82'
ГОЛ! 4:2!
Я. Бесте
Пас отдал
Т. Кляйнденст
76'
Замена
Д. Томалья
️️️️
М. Пьеринджер
73'
Замена
А. Бек
️️️️
Н. Тайеркауф
73'
ГОЛ! 3:2!
Э. Динкчи
Пас отдал
Я. Бесте
68'
65'
Замена
Р. Борре
️️️️
Н. Вольтемаде
64'
ГОЛ! 2:2!
М. Вайзер
Пас отдал
О. Деман
Желтая карточка
О. Траоре
51'
49'
ГОЛ! 2:1!
М. Дукщ
49'
Пенальти не реализован!
М. Дукщ
46'
Замена
М. Велькович
️️️️
М. Фридль
46'
Замена
О. Деман
️️️️
Э. Юнг
46'
Замена
М. Дукщ
️️️️
Д. Ковнацки
ГОЛ! 2:0!
Э. Динкчи
Пас отдал
Т. Кляйнденст
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Кляйнденст
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
23
Омар Траоре
ЦЗ
6
Патрик Майнка
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
19
Ян-Никлас Бесте
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
44
Сенне Линен
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-5
22
Мюллер
23
Траоре
4
Зирслебен
15
Мэлони
6
Майнка
30
Тайеркауф
11
Кляйнденст
19
Бесте
18
Динкчи
19
Ференбах
3-3-1-1-2
1
Павленка
4
Штарк
32
Фридль
5
Юнг
8
Вайзер
36
Гросс
5
Пипер
6
Стаге
10
Шмид
27
Вольтемаде
9
Ковнацки
11
Кляйнденст
39
Келлер
39
Келлер
11
Кляйнденст
19
Бесте
20
Пик
20
Пик
19
Бесте
30
Тайеркауф
21
Бек
21
Бек
30
Тайеркауф
18
Динкчи
8
Сесса
8
Сесса
18
Динкчи
18
Пьеринджер
7
Томалья
7
Томалья
18
Пьеринджер
32
Фридль
13
Велькович
13
Велькович
32
Фридль
5
Юнг
2
Деман
2
Деман
5
Юнг
9
Ковнацки
33
Дукщ
33
Дукщ
9
Ковнацки
27
Вольтемаде
19
Борре
19
Борре
27
Вольтемаде
Остались в запасе
Хайденхайм
Вердер
22
Витус Эйхер
ВР
30
Штефан Шиммер
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
44
Сенне Линен
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
11
Джастин Нджинма
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
30
Штефан Шиммер
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
44
Сенне Линен
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
11
Джастин Нджинма
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Хайденхайм - Вердер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
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