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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Цинциннати
Филадельфия Юнион - Цинциннати: обзор матча 17 сентября 2023
Филадельфия Юнион
17.09.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 41 тур
2 : 2
Завершен
Цинциннати
23'
Х. Мартинес
37'
Д. Газдаг (П)
49'
А. Бупендза
76'
Б. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Цинциннати
Вторая желтая
Д. Эллиот
90'
+4
Замена
К. Донован
️️️️
Д. Лоу
90'
+3
90'
Замена
R. Gaddis
️️️️
С. Ариас
87'
Замена
А. Пауэлл
️️️️
А. Бупендза
Желтая карточка
Т. Барибо
85'
83'
Вторая желтая
Й. Москера
76'
ГОЛ! 2:2!
Б. Васкес
Желтая карточка
К. Вагнер
74'
Замена
Т. Барибо
️️️️
М. Уре
73'
71'
Замена
Д. Баджи
️️️️
Y. Kubo
Желтая карточка
Х. Карранца
63'
Замена
Х. Буэно
️️️️
Х. Мартинес
63'
49'
ГОЛ! 2:1!
А. Бупендза
Пас отдал
Y. Kubo
46'
Замена
А. Бупендза
️️️️
С. Сантос
46'
Замена
И. Мерфи
️️️️
Н. Хагглунд
45'
+4
Желтая карточка
Н. Хагглунд
Желтая карточка
Д. Лоу
42'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Газдаг
37'
36'
Желтая карточка
Й. Москера
35'
Желтая карточка
R. Celentano
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартинес
Пас отдал
Д. МакГлинн
23'
Желтая карточка
Д. Газдаг
21'
Желтая карточка
Д. Эллиот
19'
18'
Желтая карточка
М. Миазга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Серхио Сантос
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
33
Куинн Салливан
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
3-3-2-2
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
37
Лоу
27
Вагнер
70
Мартинес
26
Харриел
7
МакГлинн
16
Газдаг
17
Уре
9
Карранца
4-1-1-1-3
18
4
Ариас
15
Москера
4
Хагглунд
3
Миазга
5
Нвободо
8
Морено
22
Барреаль
7
9
Васкес
19
Сантос
70
Мартинес
8
Буэно
8
Буэно
70
Мартинес
17
Уре
9
Барибо
9
Барибо
17
Уре
37
Лоу
25
Донован
25
Донован
37
Лоу
4
Хагглунд
32
Мерфи
32
Мерфи
4
Хагглунд
4
Ариас
28
28
4
Ариас
Бупендза
2
Пауэлл
2
Пауэлл
Бупендза
19
Сантос
9
Бупендза
9
Бупендза
19
Сантос
7
14
Баджи
14
Баджи
7
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Цинциннати
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
33
Куинн Салливан
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
Главный тренер
Джим Кертин
1
Alec Kann
ВР
15
Bret Halsey
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
33
Куинн Салливан
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
15
Bret Halsey
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Филадельфия Юнион - Цинциннати
6
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
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1
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