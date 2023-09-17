Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Алмере Сити
Экселсиор - Алмере Сити: обзор матча 17 сентября 2023
Экселсиор
17.09.2023, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
0 : 0
Завершен
Алмере Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Алмере Сити
87'
Замена
Л. Мбе Со
️️️️
T. Barbet
87'
Замена
C. Mamengi
️️️️
H. Akujobi
83'
Желтая карточка
M. Royo
Замена
К. Фитц-Джим
️️️️
Ю. Бас
79'
Замена
С. Сеймор
️️️️
С. Ньюпорт
79'
79'
Замена
Y. Kitala
️️️️
R. Van La Parra
79'
Замена
Й. Катлин
️️️️
Т. Робине
Замена
O. Uddenäs
️️️️
Н. Аграфиотис
70'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
К. Дриух
70'
Желтая карточка
А. Загре
66'
52'
Замена
L. Duijvestijn
️️️️
Й. Ритместер ван де Камп
45'
Желтая карточка
Т. Робине
26'
Желтая карточка
С. Ресинк
Желтая карточка
Р. Эль-Яакуби
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
14
Сиссе Сандра
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
27
Тома Робине
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
93
Richie Omorowa
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Алмере Сити
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
36
Marcelencio Esajas
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
3-2-3-2
1
ван Гассел
4
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
92
Загре
2
Хореманс
30
Санчес-Фернандес
14
Сандра
24
Дриух
25
Аграфиотис
6
Бас
4-1-3-2
25
Баккер
2
Флоранус
22
21
14
ван Брюгген
6
Коопмейнерс
20
6
Ресинк
39
Ритместер ван де Камп
27
Робине
7
16
Ньюпорт
34
Сеймор
34
Сеймор
16
Ньюпорт
6
Бас
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
6
Бас
24
Дриух
19
Пэррот
19
Пэррот
24
Дриух
25
Аграфиотис
10
10
25
Аграфиотис
22
22
Мбе Со
22
Мбе Со
22
7
19
19
7
27
Робине
10
Катлин
10
Катлин
27
Робине
20
25
25
20
39
Ритместер ван де Камп
41
41
39
Ритместер ван де Камп
Остались в запасе
Экселсиор
Алмере Сити
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
36
Marcelencio Esajas
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
93
Richie Omorowa
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
36
Marcelencio Esajas
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча Экселсиор - Алмере Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Новости команд
Все
Экселсиор
Алмере Сити
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
Прогноз на точный счeт матча «АЗ Алкмар» – «Алмере»: Эредивизи, 18 мая 2025
2025.05.17 15:00
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Фортуна»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:14
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Спарта»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 13:01
«Алмере» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.5
2025.04.26 11:29
«Херенвен» – «Алмере»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.1
2025.04.18 14:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+