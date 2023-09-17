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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Лидс
Миллуолл - Лидс: обзор матча 17 сентября 2023
Миллуолл
17.09.2023, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 3
Завершен
Лидс
15'
Ж. Пироэ
77'
Ж. Пироэ
81'
Ж. Рюттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Лидс
89'
Замена
И. Груев
️️️️
А. Грей
89'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Ж. Рюттер
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Б. Митчелл
84'
83'
Замена
Г. Камара
️️️️
Ж. Пироэ
81'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Рюттер
Пас отдал
Д. Джеймс
77'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Д. Джеймс
Замена
А. Эмаху
️️️️
Р. Лонгман
73'
69'
Замена
Д. Энтони
️️️️
В. Гнонто
69'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
К. Саммервил
Замена
Р. Эсс
️️️️
А. Кэмпбелл
64'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
К. Нисбет
64'
Замена
З. Флемминг
️️️️
К. Де Норре
64'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Ж. Рюттер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Райан Леонард
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
9
Зиан Флемминг
АП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
18
Глен Камара
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
3-1-3-1-2
33
Биалковски
5
Купер
3
Уоллес
18
Нортон-Каффи
16
Кэмпбелл
18
Леонард
16
Митчелл
24
Де Норре
47
Лонгман
15
Нисбет
9
Брэдшоу
3-2-2-3
30
Мелье
6
Родон
4
Стрейк
4
Ампаду
3
Бирам
12
Эйлинг
38
Саммервил
29
Гнонто
10
Рюттер
14
Грей
9
Пироэ
16
Митчелл
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Митчелл
16
Кэмпбелл
11
Эсс
11
Эсс
16
Кэмпбелл
24
Де Норре
9
Флемминг
9
Флемминг
24
Де Норре
47
Лонгман
10
Эмаху
10
Эмаху
47
Лонгман
15
Нисбет
20
Уотмор
20
Уотмор
15
Нисбет
14
Грей
4
Груев
4
Груев
14
Грей
9
Пироэ
18
Камара
18
Камара
9
Пироэ
38
Саммервил
7
Джеймс
7
Джеймс
38
Саммервил
10
Рюттер
11
Гелхардт
11
Гелхардт
10
Рюттер
29
Гнонто
19
Энтони
19
Энтони
29
Гнонто
Остались в запасе
Миллуолл
Лидс
27
Коннал Трумен
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Миллуолл - Лидс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
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