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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Аустрия
Хартберг - Аустрия: обзор матча 17 сентября 2023
Хартберг
17.09.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Аустрия
43'
Д. Авдияй
51'
Д. Авдияй
10'
А. Грубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Аустрия
Замена
A. Brückner
️️️️
Д. Авдияй
86'
83'
Замена
М. Хускович
️️️️
Д. Холланд
76'
Замена
М. Браунедер
️️️️
М. Мартинс
Замена
M. Steinwender
️️️️
Д. Прокоп
73'
Замена
J. Halwachs
️️️️
Т. Кайнц
73'
67'
Желтая карточка
А. Юкич
65'
Замена
А. Юкич
️️️️
Д. Фиц
65'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Ф. Аслани
Замена
М. Сангаре
️️️️
К. Ланг
62'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Д. Фризер
62'
Вторая желтая
У. Диаките
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Авдияй
Пас отдал
R. Sallinger
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Авдияй
Пас отдал
Д. Прокоп
43'
26'
Желтая карточка
Х. Генуш
Желтая карточка
У. Диаките
15'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Грубер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Юрген Хайль
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
10
Доминик Прокоп
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
17
Усман Диаките
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
3
Angelo Brückner
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
40
Julian Halwachs
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
23
Маттиас Браунедер
ЦП
77
Александар Юкич
АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
4-1-3-2
1
16
Пфайфер
2
Компош
23
Кайнц
15
28
Хайль
10
Авдияй
10
Прокоп
28
Фризер
17
Диаките
27
Ланг
3-1-2-2-2
1
Фрюхтль
40
Мейсль
4
Мартинс
21
Генуш
8
Холланд
3
Гальвао
26
Ранфтль
36
Фиц
30
Фишер
9
Грубер
11
Аслани
10
Прокоп
15
15
10
Прокоп
10
Авдияй
3
3
10
Авдияй
27
Ланг
18
Сангаре
18
Сангаре
27
Ланг
23
Кайнц
40
40
23
Кайнц
28
Фризер
15
Провиденсе
15
Провиденсе
28
Фризер
4
Мартинс
23
Браунедер
23
Браунедер
4
Мартинс
36
Фиц
77
Юкич
77
Юкич
36
Фиц
11
Аслани
13
Шмидт
13
Шмидт
11
Аслани
8
Холланд
29
Хускович
29
Хускович
8
Холланд
Остались в запасе
Хартберг
Аустрия
39
Tobias Knoflach
ВР
8
Christoph Urdl
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
99
Мирко Кос
ВР
19
Марвин Поцман
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
8
Christoph Urdl
ЦП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
19
Марвин Поцман
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Хартберг - Аустрия
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
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