Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Рух
ЛНЗ - Рух: обзор матча 17 сентября 2023
ЛНЗ
17.09.2023, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Рух
36'
Д. Норенков
86'
М. Прядун
63'
И. Квасница
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Рух
Желтая карточка
И. Калюжный
90'
Замена
O. Tarasenko
️️️️
В. Бойко
89'
ГОЛ! 2:1!
М. Прядун
Пас отдал
П. Стасюк
86'
77'
Желтая карточка
М. Сапуга
Замена
Е. Селин
️️️️
Д. Олейник
76'
Замена
С. Шестаков
️️️️
Г. Пасич
68'
Замена
М. Прядун
️️️️
O. Khoblenko
68'
63'
ГОЛ! 1:1!
И. Квасница
55'
Желтая карточка
Р. Дидык
55'
Замена
И. Квасница
️️️️
В. Рунич
55'
Замена
Таллес
️️️️
О. Притула
47'
Желтая карточка
Э. Фернандо
38'
Желтая карточка
О. Притула
ГОЛ! 1:0!
Д. Норенков
36'
Желтая карточка
Г. Пасич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
17
Денис Норенков
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
5
Иван Калюжный
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
95
Петр Стасюк
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
11
Василь Рунич
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
10
Остап Притула
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
80
Ivan Dubovyi
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
28
Serhii Kopyl
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
9
Максим Прядун
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
30
Таллес
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
11
Илья Квасница
ЦФ
3-2-3-2
94
Пеньков
71
Лопыренок
34
Муравский
17
Норенков
11
Пасич
5
Калюжный
9
Наумец
18
Бойко
16
Олейник
9
95
Стасюк
3-3-3-1
1
Ледвий
93
Роман
29
Дидык
92
Слюбик
5
Сыч
35
Фернандо
20
Сапуга
13
Соломон-Отабор
10
Притула
11
Рунич
70
Климчук
16
Олейник
33
Селин
33
Селин
16
Олейник
18
Бойко
90
90
18
Бойко
11
Пасич
7
Шестаков
7
Шестаков
11
Пасич
9
9
Прядун
9
Прядун
9
10
Притула
30
Таллес
30
Таллес
10
Притула
11
Рунич
11
Квасница
11
Квасница
11
Рунич
Остались в запасе
ЛНЗ
Рух
72
Kirill Samoilenko
ВР
80
Ivan Dubovyi
ВР
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
28
Serhii Kopyl
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
80
Ivan Dubovyi
ВР
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
28
Serhii Kopyl
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча ЛНЗ - Рух
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Новости команд
Все
ЛНЗ
Рух
«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «ЛНЗ» и «Полесья» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ЛНЗ» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Премьер-лига: шансы «ЛНЗ» и «Харькова» на победу в матче 11 тура
31 октября
«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «ЛНЗ» и «Полесья» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ЛНЗ» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Премьер-лига: шансы «ЛНЗ» и «Харькова» на победу в матче 11 тура
31 октября
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+