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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Олимпиакос
АЕК - Олимпиакос: обзор матча 17 сентября 2023
АЕК
17.09.2023, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Олимпиакос
22'
Э. Понсе
38'
А. Эль-Кааби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Олимпиакос
83'
Желтая карточка
А. Пасхалакис
82'
Замена
Ф. Ортега
️️️️
С. Хецце
81'
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Эль-Кааби
79'
Желтая карточка
Родиней
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Н. Элиассон
75'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
С. Араухо
72'
70'
Замена
В. Иборра
️️️️
К. Фортунис
62'
Желтая карточка
П. Бьель
Красная карточка
Д. Сидибе
61'
55'
Замена
П. Бьель
️️️️
Г. Масурас
54'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Д. Поденсе
Желтая карточка
Л. Рота
49'
Замена
Г. Митоглу
️️️️
Д. Вида
46'
Замена
О. Пинеда
️️️️
Й. Йонссон
46'
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
Д. Поденсе
Желтая карточка
Д. Шиманьски
25'
ГОЛ! 1:0!
Э. Понсе
22'
15'
Желтая карточка
К. Фортунис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Николас Фрейре
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
90
Зини
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
5
Андреас Ндой
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Густаво Скарпа
АП
16
Пеп Бьель
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-3-2
23
Станкович
12
Рота
2
Мукуди
5
Мохаммади
21
Вида
16
Йонссон
7
Цубер
4
Шиманьски
17
Элиассон
9
Понсе
21
Араухо
4-2-2-2
1
Пасхалакис
17
Куини
45
Рецос
23
Фрейре
23
Родиней
2
Камара
32
Хецце
7
Фортунис
7
Масурас
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
21
Вида
24
Митоглу
24
Митоглу
21
Вида
21
Араухо
6
Галанопулос
6
Галанопулос
21
Араухо
16
Йонссон
25
Пинеда
25
Пинеда
16
Йонссон
17
Элиассон
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Элиассон
32
Хецце
3
Ортега
3
Ортега
32
Хецце
7
Фортунис
10
Иборра
10
Иборра
7
Фортунис
11
Поденсе
10
Скарпа
10
Скарпа
11
Поденсе
7
Масурас
16
Бьель
16
Бьель
7
Масурас
9
Эль-Кааби
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Эль-Кааби
Остались в запасе
АЕК
Олимпиакос
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
90
Зини
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
90
Зини
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча АЕК - Олимпиакос
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
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