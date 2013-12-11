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    Жозе Аниго

    Тренер
    Имя Жозе
    Фамилия Аниго
    Команда Эсперанс
    Гражданство Франция
    Дата рождения 5 апреля 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Марсель 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.12.2013 Марсель 1 : 2 Боруссия
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