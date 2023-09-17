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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Интер Майами
Атланта Юнайтед - Интер Майами: обзор матча 17 сентября 2023
Атланта Юнайтед
17.09.2023, воскресенье, 00:00
США. МЛС, 40 тур
5 : 2
Завершен
Интер Майами
36'
Т. Муюмба
41'
К. Миллер (АГ)
44'
Б. Леннон
76'
Г. Якумакис
89'
Т. Вольфф
25'
Л. Кампана
53'
Л. Кампана (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Интер Майами
ГОЛ! 5:2!
Т. Вольфф
Пас отдал
С. Лобжанидзе
89'
86'
Желтая карточка
Н. Стефанелли
Замена
А. Фортюн
️️️️
М. Россетто
83'
83'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Л. Кампана
83'
Замена
С. Кривцов
️️️️
Т. Авилес
Замена
Т. Вольфф
️️️️
К. Силва
81'
Замена
М. Берри
️️️️
Г. Якумакис
80'
ГОЛ! 4:2!
Г. Якумакис
Пас отдал
С. Лобжанидзе
76'
74'
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Б. Кремаски
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
Э. Москера
74'
67'
Замена
Д. Руис
️️️️
Д. Арройо
67'
Замена
Н. Стефанелли
️️️️
Р. Тэйлор
57'
Желтая карточка
Ф. Фариас
53'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Л. Кампана
Желтая карточка
Л. Абрам
52'
ГОЛ! 3:1!
Б. Леннон
Пас отдал
К. Уайли
44'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Миллер
41'
ГОЛ! 1:1!
Т. Муюмба
Пас отдал
Б. Леннон
36'
Желтая карточка
Т. Муюмба
29'
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кампана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
8
Тристан Муюмба
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
14
Диксон Арройо
ОП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
38
Факундо Фариас
АП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
5
Сантьяго Соса
ОП
35
Ажани Фортюн
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
8
Давид Руис
ОП
13
Виктор Ульоа
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Гьюзан
12
Уайли
12
Робинсон
96
Абрам
11
Леннон
8
Муюмба
5
Россетто
7
Москера
23
Алмада
10
Силва
7
Якумакис
4-2-2-1-1
12
Каллендер
17
Авилес
4
Миллер
2
Йедлин
32
Аллен
5
Бускетс
14
Арройо
8
Кремаски
21
Тэйлор
38
Фариас
9
Кампана
5
Россетто
35
Фортюн
35
Фортюн
5
Россетто
7
Москера
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
7
Москера
10
Силва
16
Вольфф
16
Вольфф
10
Силва
7
Якумакис
27
Берри
27
Берри
7
Якумакис
17
Авилес
27
Кривцов
27
Кривцов
17
Авилес
14
Арройо
8
Руис
8
Руис
14
Арройо
8
Кремаски
19
Робинсон
19
Робинсон
8
Кремаски
21
Тэйлор
34
Стефанелли
34
Стефанелли
21
Тэйлор
9
Кампана
77
Мартинес
77
Мартинес
9
Кампана
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Интер Майами
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
5
Сантьяго Соса
ОП
Главный тренер
Гонсало Пинеда
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
5
Сантьяго Соса
ОП
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЛВ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Атланта Юнайтед - Интер Майами
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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