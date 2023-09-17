Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Арис
ПАОК - Арис: обзор матча 17 сентября 2023
ПАОК
17.09.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Арис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Арис
Желтая карточка
Т. Мург
90'
+7
90'
+3
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
90'
+3
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Б. Верстате
Желтая карточка
Т. Кедзиора
90'
+2
Замена
Т. Мург
️️️️
Тайсон
90'
88'
Желтая карточка
J. Cuesta
Замена
Т. Кедзиора
️️️️
Виейринья
73'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
М. Оздоев
73'
Замена
Брэндон
️️️️
М. Саматта
73'
68'
Замена
Ф. Велес
️️️️
Ш. Дукур
68'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Л. Рупп
68'
Замена
А. Самора
️️️️
J. Menéndez
Желтая карточка
Виейринья
36'
28'
Желтая карточка
М. Монтойя
22'
Желтая карточка
Ш. Дукур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
11
Тайсон
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
4
Биргер Верстате
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
99
Томас Мург
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-3-1-2
24
Котарски
21
Баба
5
Троост-Эконг
3
Кулиеракис
20
Виейринья
21
Оздоев
8
Мейте
14
Живкович
45
Константелиас
38
Саматта
11
Тайсон
4-1-2-3
1
28
Одубайо
4
Фабиано
14
Брабец
33
Монтойя
8
Дукур
4
Верстате
10
Рупп
80
Морон
10
Моберг-Карлссон
37
20
Виейринья
94
Кедзиора
94
Кедзиора
20
Виейринья
11
Тайсон
99
Мург
99
Мург
11
Тайсон
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
38
Саматта
23
Брэндон
23
Брэндон
38
Саматта
8
Дукур
4
Фран Велес
4
Фран Велес
8
Дукур
10
Моберг-Карлссон
14
Пардо
14
Пардо
10
Моберг-Карлссон
4
Верстате
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
4
Верстате
37
10
Самора
10
Самора
37
10
Рупп
93
Сулейманов
93
Сулейманов
10
Рупп
Остались в запасе
ПАОК
Арис
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
30
Невен Джурасек
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
30
Невен Джурасек
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча ПАОК - Арис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
Арис
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
2025.08.01 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
2025.07.30 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+