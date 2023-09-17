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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Гавр
Лион - Гавр: обзор матча 17 сентября 2023
Лион
17.09.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 0
Завершен
Гавр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Гавр
89'
Замена
И. Сумаре
️️️️
Д. Кузяев
Желтая карточка
С. Кумбеди
79'
Замена
Й. Лепенан
️️️️
П. Акуоку
77'
Замена
Д. Морейра
️️️️
Э. Нуама
77'
74'
Замена
Э. Сабби
️️️️
Н. Алиуи
Замена
М. Бальде
️️️️
К. Толиссо
68'
65'
Желтая карточка
Ж. Касимир
58'
Замена
С. Грандсир
️️️️
М. Байо
58'
Замена
Р. Ндиайе
️️️️
Я. Кехта
Желтая карточка
К. Мата
41'
38'
Желтая карточка
М. Байо
Желтая карточка
А. Ляказетт
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
12
Аруна Санганте
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Лион
1
Реми Риу
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Мама Бальде
ПВ
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
26
Нолан Мбемба
ЦП
7
Рассул Ндиайе
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
20
Анди Логбо
ЦФ
3-4-2-1
1
Лопеш
3
Тальяфико
20
Дьоманде
26
Кумбеди
22
Мата
24
Акуоку
8
Толиссо
8
Какере
7
Нуама
10
Шерки
91
Ляказетт
4-1-2-2-1
16
Десма
12
Санганте
4
Льорис
21
Салмье
21
Опери
7
Туре
8
Кехта
14
Кузяев
77
Касимир
10
Алиуи
18
Байо
24
Акуоку
8
Лепенан
8
Лепенан
24
Акуоку
7
Нуама
22
Морейра
22
Морейра
7
Нуама
8
Толиссо
17
Бальде
17
Бальде
8
Толиссо
8
Кехта
7
Ндиайе
7
Ндиайе
8
Кехта
14
Кузяев
90
Сумаре
90
Сумаре
14
Кузяев
10
Алиуи
11
Сабби
11
Сабби
10
Алиуи
18
Байо
7
Грандсир
7
Грандсир
18
Байо
Остались в запасе
Лион
Гавр
1
Реми Риу
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
47
Жеффиньо
ЛВ
Главный тренер
Фабио Гроссо
16
Матье Горжелен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
20
Анди Логбо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
47
Жеффиньо
ЛВ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
20
Анди Логбо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Лион - Гавр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
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