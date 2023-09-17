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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эйбар - Расинг де Феррол
Эйбар - Расинг де Феррол: обзор матча 17 сентября 2023
Эйбар
17.09.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 6 тур
2 : 0
Завершен
Расинг де Феррол
25'
Стоичков
62'
А. Арбилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Расинг де Феррол
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Кике
81'
77'
Замена
M. Justo
️️️️
S. Merino
Замена
J. Yriarte
️️️️
У. Венцедор
71'
70'
Замена
Д. Кастро
️️️️
E. Clemente
69'
Замена
Ф. Мансанара
️️️️
Э. Пена
69'
Замена
А. Хименес
️️️️
С. Куберо
ГОЛ! 2:0!
А. Арбилья
Пас отдал
У. Венцедор
62'
61'
Желтая карточка
С. Куберо
Замена
J. Corpas
️️️️
А. Акетче
56'
Замена
Y. Rahmani
️️️️
Стоичков
56'
31'
Желтая карточка
Э. Пена
ГОЛ! 1:0!
Стоичков
Пас отдал
М. Перейра
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
14
Jon Garcia
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
7
Карлос Висенте
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
29
Angel Troncho
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Alex López
ЦП
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
3-3-4
13
Зидан
23
Техеро
22
Гутьеррес
23
Арбилья
6
Альварес
12
Венцедор
21
Сориано
23
Перейра
7
Кике
19
Стоичков
47
Акетче
3-2-5
13
14
5
22
7
Висенте
8
Берналь
10
Сене
2
Куберо
9
14
Лосада
8
Пена
12
Венцедор
15
15
12
Венцедор
47
Акетче
17
17
47
Акетче
19
Стоичков
19
19
19
Стоичков
7
Кике
9
Баутиста
9
Баутиста
7
Кике
8
Пена
16
Мансанара
16
Мансанара
8
Пена
5
15
Кастро
15
Кастро
5
9
9
9
9
2
Куберо
20
Хименес
20
Хименес
2
Куберо
Остались в запасе
Эйбар
Расинг де Феррол
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
29
Angel Troncho
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
29
Angel Troncho
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Эйбар - Расинг де Феррол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
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Расинг де Феррол
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