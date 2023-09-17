Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Волунтари
Херманнштадт - Волунтари: обзор матча 17 сентября 2023
Херманнштадт
17.09.2023, воскресенье, 17:00
Румыния. Лига I, 9 тур
3 : 1
Завершен
Волунтари
51'
D. Iancu
56'
D. Paraschiv (П)
84'
P. Petrescu
27'
Р. Мар Сигурйонссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - Волунтари
90'
+3
Желтая карточка
A. Dumiter
Замена
R. Fonseca
️️️️
D. Paraschiv
88'
86'
Замена
I. Andres
️️️️
A. Nemec
ГОЛ! 3:1!
P. Petrescu
Пас отдал
D. Paraschiv
84'
82'
Красная карточка
И. Армаш
81'
Замена
Н. Кырнац
️️️️
D. Florea
Замена
А. Мургиа
️️️️
Б. Альхассан
77'
Замена
P. Petrescu
️️️️
S. Balaure
77'
76'
Вторая желтая
П. Матрикарди
75'
Замена
A. Cocian
️️️️
Р. Мар Сигурйонссон
75'
Замена
A. Dumiter
️️️️
M. Radut
Замена
C. Neguț
️️️️
Г. Янку
66'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
D. Paraschiv
56'
55'
Желтая карточка
О. Вылчану
ГОЛ! 1:1!
D. Iancu
Пас отдал
S. Balaure
51'
Желтая карточка
S. Balaure
49'
Замена
D. Iancu
️️️️
A. Daniel Jipa
46'
43'
Желтая карточка
Р. Мар Сигурйонссон
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мар Сигурйонссон
Пас отдал
И. Армаш
22'
Желтая карточка
П. Матрикарди
Желтая карточка
Б. Альхассан
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
16
Михай Бутян
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
77
Adam Nemec
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
7
Petrişor Petrescu
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
28
Ionut Andres
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
41
Andrei Dumiter
ЦФ
3-4-3
34
16
Бутян
4
51
96
42
Альхассан
98
29
30
10
Янку
27
3-2-1-2
31
Вылчану
5
Армаш
5
Матрикарди
24
22
Раца
27
Бобоц
16
Мар Сигурйонссон
77
10
42
Альхассан
11
Мургиа
11
Мургиа
42
Альхассан
96
7
7
96
98
17
17
98
10
Янку
10
10
10
Янку
30
99
99
30
77
28
28
77
10
14
Кырнац
14
Кырнац
10
41
41
Остались в запасе
Херманнштадт
Волунтари
31
Vlad Muțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
22
C. Paz
ЦЗ
88
Хесус Фернандес
ВР
72
Roberto Voican
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
Главный тренер
Илие Поэнару
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
Остались в запасе
22
C. Paz
ЦЗ
88
Хесус Фернандес
ВР
72
Roberto Voican
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Илие Поэнару
Статистика матча Херманнштадт - Волунтари
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Новости команд
Все
Херманнштадт
Волунтари
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+