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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Андерлехт
Кортрейк - Андерлехт: обзор матча 17 сентября 2023
Кортрейк
17.09.2023, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Андерлехт
19'
Д. Де Неве
57'
Ф. Авенатти (П)
20'
К. Дольберг
90+7'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Андерлехт
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
А. Дрейер
90'
+5
Желтая карточка
Т. Азар
Замена
А. Майтен
️️️️
Н. Мехсату
90'
+3
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
Ф. Авенатти
90'
+2
90'
Замена
А. Дрейер
️️️️
М. Н'Диайе
Желтая карточка
Н. Мехсату
85'
Замена
К. Малинов
️️️️
А. Кадри
83'
Вторая желтая
М. Кана
81'
76'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Т. Леони
Желтая карточка
Л. Аудор
71'
Замена
Л. Аудор
️️️️
О. Ожо
63'
59'
Замена
Л. Патрис
️️️️
М. Ритс
59'
Замена
Т. Азар
️️️️
А. Флипс
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Авенатти
57'
54'
Красная карточка
З. Дебаст
Желтая карточка
Ф. Авенатти
41'
Желтая карточка
М. Кана
33'
20'
ГОЛ! 1:1!
К. Дольберг
Пас отдал
Т. Леони
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Неве
Пас отдал
О. Ожо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
55
Марко Кана
ОП
8
Абдулайе Сиссако
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
77
Алекс Майтен
ЛВ
62
Линнт Аудор
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Андерс Дрейер
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
4-2-1-2-1
23
Ванденберге
2
Васински
44
Силва
23
Мампасси
8
Мехсату
55
Кана
8
Сиссако
9
Ожо
14
Де Неве
37
Кадри
20
Авенатти
4-1-2-2-1
1
Дюпе
54
Сарделла
14
Вертонген
6
Дебаст
16
Н'Диайе
27
Делэни
9
Амузу
23
Ритс
70
Флипс
6
Леони
9
Дольберг
9
Ожо
62
Аудор
62
Аудор
9
Ожо
37
Кадри
33
Малинов
33
Малинов
37
Кадри
8
Мехсату
77
Майтен
77
Майтен
8
Мехсату
20
Авенатти
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
20
Авенатти
23
Ритс
27
Патрис
27
Патрис
23
Ритс
70
Флипс
9
Азар
9
Азар
70
Флипс
16
Н'Диайе
10
Дрейер
10
Дрейер
16
Н'Диайе
6
Леони
32
Васкес
32
Васкес
6
Леони
Остались в запасе
Кортрейк
Андерлехт
21
Люка Пирар
ВР
17
Массимо Бруно
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Бернд Шторк
26
Колин Коосеманс
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
17
Массимо Бруно
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Кортрейк - Андерлехт
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
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Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 10 тур
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