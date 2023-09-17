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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - ПАС
Астерас - ПАС: обзор матча 17 сентября 2023
Астерас
17.09.2023, воскресенье, 15:00
Греция. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Завершен
ПАС
21'
Ф. Альварес
45+2'
Х. Регис
28'
К. Балан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - ПАС
90'
+1
Желтая карточка
М. Цаусис
85'
Желтая карточка
К. Балан
Замена
Н. Кальцас
️️️️
Х. Бартоло
77'
Замена
В. Манцис
️️️️
D. Grozdanic
77'
73'
Замена
А. Лиасос
️️️️
Д. Ринстра
Желтая карточка
И. Диарра
62'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Сито
60'
Замена
И. Диарра
️️️️
Х. Мунафо
60'
55'
Замена
К. Росеро
️️️️
Г. Памлидис
Желтая карточка
Х. Регис
50'
ГОЛ! 2:1!
Х. Регис
45'
+2
28'
ГОЛ! 1:1!
К. Балан
Пас отдал
К. Сория
ГОЛ! 1:0!
Ф. Альварес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
30
Dino Grozdanic
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
40
Сито
ЛВ
8
Хуан Мунафо
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Астерас
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
19
Феде Вико
АП
90
Василиос Сурлис
АП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
27
Хуан Гарро
ПВ
7
Кевин Росеро
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пападопулос
30
87
Жуканович
19
Кастаньо
24
Альварес
2
Кармона
8
Мунафо
40
Сито
7
Бартоло
20
Регис
9
Мирителло
4-1-2-2-1
55
Клейман
30
Сория
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
14
Цаусис
6
Карахалиос
23
Ринстра
13
Хино
14
Памлидис
8
Цимас
91
Балан
8
Мунафо
5
Диарра
5
Диарра
8
Мунафо
40
Сито
19
Вико
19
Вико
40
Сито
7
Бартоло
20
Кальцас
20
Кальцас
7
Бартоло
30
14
Манцис
14
Манцис
30
23
Ринстра
8
Лиасос
8
Лиасос
23
Ринстра
14
Памлидис
7
Росеро
7
Росеро
14
Памлидис
Остались в запасе
Астерас
ПАС
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
27
Хуан Гарро
ПВ
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
24
Konstantinos Panagou
ЦП
11
Александрос Лолис
ЛВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Остались в запасе
27
Хуан Гарро
ПВ
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
24
Konstantinos Panagou
ЦП
11
Александрос Лолис
ЛВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Астерас - ПАС
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
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