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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Динамо Брл - Химик-Август
Динамо Брл - Химик-Август: обзор матча 17 сентября 2023
Динамо Брл
17.09.2023, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
1 : 4
Завершен
Химик-Август
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Статистика матча Динамо Брл - Химик-Август
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Матчи команд
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Химик-Август
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Химик-Август
0 : 0
12.11.2023
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик-Август
1 : 0
05.11.2023
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Химик-Август
1 : 0
29.10.2023
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Химик-Август
0 : 0
15.10.2023
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Акрон-2
1 : 1
08.10.2023
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