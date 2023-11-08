На пляже в Сочи нашли тело экс-игрока клуба Второй лиги

Утром 6 ноября на пляже «Чайка» в Адлерском районе было обнаружено тело утонувшего мужчины, которым оказался 30-летний Алексей Лесин.

Последние несколько лет он играл за мини-футбольный клуб LAVA из Чувашии. До этого Лесин выступал за местные «Чебоксары», «Химик-Август», «Динамо» и «Чувашию».

Труп достали из воды спасатели. На теле Лесина не заметили признаков преступления. Точная причина смерти неизвестна. В обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты.