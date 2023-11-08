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    На пляже в Сочи нашли тело экс-игрока клуба Второй лиги

    Утром 6 ноября на пляже «Чайка» в Адлерском районе было обнаружено тело утонувшего мужчины, которым оказался 30-летний Алексей Лесин.

    Последние несколько лет он играл за мини-футбольный клуб LAVA из Чувашии. До этого Лесин выступал за местные «Чебоксары», «Химик-Август», «Динамо» и «Чувашию».

    Труп достали из воды спасатели. На теле Лесина не заметили признаков преступления. Точная причина смерти неизвестна. В обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты.

    • В 2019 году Лесин провел один матч в Кубке России по футболу за клуб Второй лиги «Химик-Август» против ульяновской «Волги».
    • Отец Алексея Лесина рассказал, что его сын приехал в Сочи на Всероссийские соревнования по мини-футболу.

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    Источник: «Кубань 24»

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    08.11.2023 14:12
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