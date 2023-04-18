Валерий Лобановский возглавил клуб Второй лиги

Клуб группы 4 Второй лиги «Химик-Август» (Вурнары) сообщил о временной смене тренера. В ближайшем матче c барнаульским «Динамо» возглавлять команду будет Валерий Лобановский.

«Ешкин Александр Александрович (постоянный главный тренер вурнарцев – прим. «Бомбардира») с 17 по 19 апреля находится в Москве на сессии на обучении на тренерскую категорию «A-UEFA», – сообщил клуб.