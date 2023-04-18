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    Валерий Лобановский возглавил клуб Второй лиги

    Клуб группы 4 Второй лиги «Химик-Август» (Вурнары) сообщил о временной смене тренера. В ближайшем матче c барнаульским «Динамо» возглавлять команду будет Валерий Лобановский.

    «Ешкин Александр Александрович (постоянный главный тренер вурнарцев – прим. «Бомбардира») с 17 по 19 апреля находится в Москве на сессии на обучении на тренерскую категорию «A-UEFA», – сообщил клуб.

    • «Химик-Август» в своей группе занимает предпоследнее место (из 12).
    • Дешевле состав в этой группе только у одной команды – у «Носты». «Хими-Август» суммарно стоит 1,55 миллиона евро.
    • Матч в Барнауле состоится завтра, 19 апреля.

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    Источник: телеграм-канал «Химика-Август»

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