Валерий Лобановский возглавил клуб Второй лиги

Клуб группы 4 Второй лиги «Химик-Август» (Вурнары) сообщил о временной смене тренера. В ближайшем матче c барнаульским «Динамо» возглавлять команду будет Валерий Лобановский.
«Ешкин Александр Александрович (постоянный главный тренер вурнарцев – прим. «Бомбардира») с 17 по 19 апреля находится в Москве на сессии на обучении на тренерскую категорию «A-UEFA», – сообщил клуб.
- «Химик-Август» в своей группе занимает предпоследнее место (из 12).
- Дешевле состав в этой группе только у одной команды – у «Носты». «Хими-Август» суммарно стоит 1,55 миллиона евро.
- Матч в Барнауле состоится завтра, 19 апреля.
Источник: телеграм-канал «Химика-Август»