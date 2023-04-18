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Валерий Лобановский возглавил клуб Второй лиги

18 апреля 2023, 11:49
4

Клуб группы 4 Второй лиги «Химик-Август» (Вурнары) сообщил о временной смене тренера. В ближайшем матче c барнаульским «Динамо» возглавлять команду будет Валерий Лобановский.

«Ешкин Александр Александрович (постоянный главный тренер вурнарцев – прим. «Бомбардира») с 17 по 19 апреля находится в Москве на сессии на обучении на тренерскую категорию «A-UEFA», – сообщил клуб.

  • «Химик-Август» в своей группе занимает предпоследнее место (из 12).
  • Дешевле состав в этой группе только у одной команды – у «Носты». «Хими-Август» суммарно стоит 1,55 миллиона евро.
  • Матч в Барнауле состоится завтра, 19 апреля.

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Источник: телеграм-канал «Химика-Август»
Россия. Вторая лига. Группа 4 Химик-Август
Комментарии (4)
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Назарян
1681820744
я ровным счетом подумал что Валерий Васильевич воскрес , да такого тренера нет у нас к сожалению
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zigbert
1681838298
Тренер с именем. Надо ждать хорошего результата.
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witalik
1683552223
Смотрю по турнирной таблице "Химик-Август" слегка поднялся вверх. Вперёд, Лобановский из реинкарнации!!!
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моэм
1689143087
Прозвучало Имя Великого Валерия Лобановского ....а какое отношение к нему имеет этот тренер написать можно было?....похоже ребята только дрочить здоровы , а работать не умеют.
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