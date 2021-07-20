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    «Наши красотки. Как вам?». Модели презентовали форму «Химика-Август»

    Клуб группы 4 Второй лиги «Химик-Август» из Вурнар представил форму на сезон. В презентации им помогли девушки-модели.

    «Наши красотки решили немного примерить новую форму «Химика». Как вам?» – написал клуб.

    • В 1-м туре сезона «Химик-Август» победил «Урал-2» (3:2).
    • Суммарная стоимость состава «Химика-Август» – 450 тысяч евро.
    • Это дебютный сезон «Химика-Август» во Второй лиге.

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    Источник: телеграм-канал «Химика-Август»

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    Сегодня, 16:08
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11694

      BRO_football 16 минут назад

      А шорты у футболистов такие же обтягивающие будут?
      На моделях смотрятся красиво, но сомневаюсь, что самим футболистам они понравятся.

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      Рейтинг: +3875

      Enter2006 43 минуты назад

      А при чём тут форма? Вы на таких простые панталоны напяльте, тоже будут смотреться неплохо. Какой-то бред.

      0
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      Рейтинг: +10443

      alp 1 час назад

      откровенно говоря - х е р о в о .. тема с и с е к не раскрыта

      обрАзчик у меня на аве

      0
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      Рейтинг: +2592

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Такие шорты будут зачётно смотреться на игроках, их будут насиловать прямо на поле, бггг

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      Рейтинг: +572

      3meeeD 1 час назад

      Чёт как то не очень.
      С моделями туговато смотрю

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      Рейтинг: +235

      7:1 1 час назад

      когда нечем привлечь, показывают жoпы моделей. рукалицо.

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