«Наши красотки. Как вам?». Модели презентовали форму «Химика-Август»

Клуб группы 4 Второй лиги «Химик-Август» из Вурнар представил форму на сезон. В презентации им помогли девушки-модели.

«Наши красотки решили немного примерить новую форму «Химика». Как вам?» – написал клуб.

В 1-м туре сезона «Химик-Август» победил «Урал-2» (3:2).

Суммарная стоимость состава «Химика-Август» – 450 тысяч евро.

Это дебютный сезон «Химика-Август» во Второй лиге.