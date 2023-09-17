Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Арис - Пафос
Арис - Пафос: обзор матча 17 сентября 2023
Арис
17.09.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
1 : 1
Завершен
Пафос
60'
Л. Бенгтссон
66'
В. Драгомир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Пафос
83'
Замена
B. Tavares
️️️️
Бруно
Замена
А. Шуманский
️️️️
А. Кокорин
81'
Желтая карточка
М. Маямбела
76'
66'
ГОЛ! 1:1!
В. Драгомир
Замена
М. Степински
️️️️
Я. Гомис
64'
62'
Замена
А. Манга
️️️️
Ж. Маседа
62'
Замена
М. Танкович
️️️️
О. Валакари
ГОЛ! 1:0!
Л. Бенгтссон
60'
Замена
М. Маямбела
️️️️
Ш. Бабика
46'
Замена
Ю. Сзоке
️️️️
К. Струски
46'
46'
Замена
А. Рус
️️️️
Д. Гольдар
18'
Желтая карточка
Д. Гольдар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
5
Морган Браун
ОП
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
14
Янник Гомис
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
8
Онни Валакари
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
30
Влад Драгомир
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Арис
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
10
Матия Шполярич
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
14
Мариуш Степински
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
88
Пепе
ЦП
7
Davó
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Алвес
28
Урошевич
31
Кажу
16
Брорссон
19
Сане
5
Браун
23
Струски
80
Бабика
7
Монтнор
9
Кокорин
14
Гомис
2-3-1-4
1
Ивушич
32
Икоко
44
8
Валакари
25
Наме
6
Пеладжо
12
Бочкай
5
Гольдар
11
Маседа
7
Бруно
30
Драгомир
23
Струски
37
Сзоке
37
Сзоке
23
Струски
80
Бабика
21
Маямбела
21
Маямбела
80
Бабика
14
Гомис
14
Степински
14
Степински
14
Гомис
9
Кокорин
99
Шуманский
99
Шуманский
9
Кокорин
5
Гольдар
28
Рус
28
Рус
5
Гольдар
11
Маседа
11
Манга
11
Манга
11
Маседа
7
Бруно
49
49
7
Бруно
8
Валакари
22
Танкович
22
Танкович
8
Валакари
Остались в запасе
Арис
Пафос
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
88
Пепе
ЦП
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
88
Пепе
ЦП
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Арис - Пафос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Новости команд
Все
Арис
Пафос
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Шпилевский: «Кокорин не сильно разочарован, что остался без клуба»
16 октября
Шпилевский: «Кокорин не сильно разочарован, что остался без клуба»
16 октября
В «Оренбурге» высказались о трансфере Кокорина
15 июня
3
«Балтика» отказалась от трех экс-форвардов сборной России
9 июня
2
Бывший тренер Кокорина возглавит «Бешикташ»
5 июня
«Зенит» оценил вариант с возвращением Кокорина
3 июня
1
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Аталанта» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+