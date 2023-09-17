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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА София - ЦСКА 1948
ЦСКА София - ЦСКА 1948: обзор матча 17 сентября 2023
ЦСКА София
17.09.2023, воскресенье, 20:15
Болгария. Первая лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА 1948
75'
Д. Назон
82'
Д. Назон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА София - ЦСКА 1948
ГОЛ! 2:0!
Д. Назон
82'
76'
Замена
А. Вутов
️️️️
R. Wankewai
ГОЛ! 1:0!
Д. Назон
75'
55'
Замена
Г. Русев
️️️️
Р. Кирилов
55'
Замена
Н. Илиев
️️️️
Б. Карагерен
46'
Замена
R. Daskalov
️️️️
П. Умарбаев
29'
Желтая карточка
П. Умарбаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
21
Marcelino Carreazo
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Matthias Phaeton
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
ЦСКА 1948
29
Даниэл Наумов
ВР
4
Héliton
ЦЗ
23
Emil Viyachki
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
9
Rooney Wankewai
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
11
Станислав Шопов
АП
30
Danilo Asprilla
ЦФ
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
39
Антонио Вутов
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
22
Reyan Daskalov
ЦП
10
Никола Илиев
АП
11
Георгий Русев
ПВ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
3-5-1-1
1
Бусатто
19
Турицов
6
Петров
44
21
10
Линдсет
14
Хайнц
10
15
Вион
22
Юга
9
Назон
3-1-1-5
29
Наумов
4
23
93
Фуртадо
31
Рапнуиль
18
Чочев
9
39
Умарбаев
99
Карагерен
8
99
Кирилов
9
39
Вутов
39
Вутов
9
39
Умарбаев
22
22
39
Умарбаев
99
Карагерен
10
Илиев
10
Илиев
99
Карагерен
99
Кирилов
11
Русев
11
Русев
99
Кирилов
Остались в запасе
ЦСКА София
ЦСКА 1948
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
11
Станислав Шопов
АП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
33
Gennadiy Ganev
ВР
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
7
Thalis Cantanhede
ЦП
18
Simeon Vassilev
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
11
Станислав Шопов
АП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
Остались в запасе
33
Gennadiy Ganev
ВР
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
7
Thalis Cantanhede
ЦП
18
Simeon Vassilev
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча ЦСКА София - ЦСКА 1948
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
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2 : 3
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