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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Сент-Луис
Динамо Хьюстон - Сент-Луис: обзор матча 17 сентября 2023
Динамо Хьюстон
17.09.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 41 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Луис
42'
К. Бэйрд
87'
Клаусс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Сент-Луис
90'
+5
Желтая карточка
Т. Паркер
Замена
С. Ковальчик
️️️️
А. Карраскилья
89'
87'
ГОЛ! 1:1!
Клаусс
82'
Замена
J. Yaro
️️️️
Й. Нильссон
Замена
И. Алию
️️️️
К. Бэйрд
81'
80'
Замена
И. Вассилев
️️️️
A. Markanich
80'
Замена
Т. Острак
️️️️
C. Martins
Замена
Б. Смит
️️️️
Н. Киньонес
74'
Желтая карточка
А. Карраскилья
61'
60'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Д. Страуд
60'
Замена
N. Þórisson
️️️️
А. Джексон
ГОЛ! 1:0!
К. Бэйрд
42'
34'
Желтая карточка
N. Blom
Желтая карточка
Э. Эррера
25'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
22'
Желтая карточка
Э. Святченко
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
10
Амин Басси
АП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
7
Томаш Острак
АП
8
Джон Белл
ЦФ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Кларк
24
Дорси
28
Святченко
16
Микаэл
24
Эскобар
6
Артур
16
Эррера
8
Карраскилья
7
Киньонес
10
Басси
21
Бэйрд
3-2-2-1-2
1
Бюрки
4
Нильссон
13
6
2
Нервински
26
Паркер
23
Левен
12
8
Страуд
16
Джексон
99
Клаусс
7
Киньонес
14
Смит
14
Смит
7
Киньонес
8
Карраскилья
7
Ковальчик
7
Ковальчик
8
Карраскилья
21
Бэйрд
24
Алию
24
Алию
21
Бэйрд
4
Нильссон
15
15
4
Нильссон
12
7
Острак
7
Острак
12
13
19
Вассилев
19
Вассилев
13
16
Джексон
11
11
16
Джексон
8
Страуд
16
Джоаккини
16
Джоаккини
8
Страуд
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Сент-Луис
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
Главный тренер
Бен Ольсен
39
Benjamin Lundt
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Динамо Хьюстон - Сент-Луис
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
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