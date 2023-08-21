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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Пяст
Краковия - Пяст: обзор матча 21 августа 2023
Краковия
21.08.2023, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 5 тур
1 : 1
Завершен
Пяст
44'
Б. Каллман
90+4'
P. Dziczek (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Пяст
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
P. Dziczek
Желтая карточка
Я. Югаш
90'
+2
83'
Замена
M. Bykowski
️️️️
M. Chrapek
Замена
J. Myszor
️️️️
P. Makuch
82'
Замена
M. Bochnak
️️️️
M. Rakoczy
82'
Желтая карточка
C. Râpă
72'
71'
Замена
Я. Голубек
️️️️
A. Katranis
63'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
М. Амейо
Замена
K. Knap
️️️️
Я. Атанасов
63'
58'
Желтая карточка
G. Tomasiewicz
Желтая карточка
P. Makuch
58'
49'
Желтая карточка
A. Katranis
Желтая карточка
Я. Атанасов
49'
ГОЛ! 1:0!
Б. Каллман
Пас отдал
P. Makuch
44'
36'
Желтая карточка
Х. Феликс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
31
Cornel Râpă
ЦП
14
Такуто Осима
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Краковия
31
Lukáš Hroššo
ВР
55
Michal Stachera
ЦЗ
36
Kacper Jodlowski
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
24
Tom Hateley
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
29
Marcel Bykowski
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
4-1-2-3
13
44
Ярочински
25
Югаш
27
Хосконен
5
Гицэ
21
Атанасов
31
14
Осима
9
Каллман
9
36
3-4-3
26
Плах
2
11
Пырка
98
44
19
Амейо
6
20
4
16
7
Феликс
21
Атанасов
20
20
21
Атанасов
9
11
11
9
36
17
17
36
98
14
Голубек
14
Голубек
98
19
Амейо
92
Кадзиор
92
Кадзиор
19
Амейо
6
29
29
6
Остались в запасе
Краковия
Пяст
31
Lukáš Hroššo
ВР
55
Michal Stachera
ЦЗ
36
Kacper Jodlowski
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
24
Tom Hateley
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
55
Michal Stachera
ЦЗ
36
Kacper Jodlowski
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
24
Tom Hateley
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Краковия - Пяст
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
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