Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Арсенал
КАМАЗ - Арсенал: обзор матча 21 августа 2023
КАМАЗ
21.08.2023, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Арсенал
81'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
И. Гелоян
66'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
А. Хабибов
65'
Желтая карточка
А. Померко
56'
Желтая карточка
А. Макаров
53'
Желтая карточка
И. Дэвид Ндука
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
Р. Мануйлов
17'
Желтая карточка
Р. Аюкин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
24
Кирилл Воробьев
ЦФ
Арсенал
1
Дмитрий Герасимов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
4-1-3-1-1
31
Анисимов
4
Абрамов
17
Пальцев
5
Ратников
27
Мануйлов
21
Горелов
7
Аюкин
6
Родин
11
Гаглоев
33
Фартуна
55
Щербатюк
2-1-4-2-1
80
Кокарев
31
Большаков
24
Коротков
20
Померко
21
Макаров
88
Левин
7
Хабибов
18
Ндука
18
Попов
10
Гелоян
20
Окоронкво
27
Мануйлов
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
27
Мануйлов
10
Гелоян
15
Мацукатов
15
Мацукатов
10
Гелоян
7
Хабибов
20
Халназаров
20
Халназаров
7
Хабибов
Остались в запасе
КАМАЗ
Арсенал
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
24
Кирилл Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Дмитрий Герасимов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
24
Кирилл Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча КАМАЗ - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Помощники судьи:
Денис Березнов (Москва)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Артур Сагдиев (Набережные Челны)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
КАМАЗ
Новости команд
Все
КАМАЗ
Арсенал
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
«КАМАЗ» – «Спартак К»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
«КАМАЗ» – «Спартак К»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «КАМАЗа» и «Спартака Кострома» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+