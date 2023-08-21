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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Омония - Неа Саламис Фамагуста
Омония - Неа Саламис Фамагуста: обзор матча 21 августа 2023
Омония
21.08.2023, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
4 : 0
Завершен
Неа Саламис Фамагуста
20'
В. Семеду
73'
М. Кассама
78'
Н. Даткович (АГ)
80'
А. Какулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Омония - Неа Саламис Фамагуста
ГОЛ! 4:0!
А. Какулис
80'
Замена
П. Захариу
️️️️
В. Семеду
79'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Н. Даткович
78'
Замена
Я. Кусулос
️️️️
Ф. Бачиру
76'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
В. Шимич
76'
75'
Желтая карточка
A. Diakite
ГОЛ! 2:0!
М. Кассама
73'
Замена
А. Какулис
️️️️
К. Ансарифард
68'
64'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Л. Нарсинг
58'
Вторая желтая
S. Leuko
28'
Замена
A. Diakite
️️️️
D. Celea
ГОЛ! 1:0!
В. Семеду
20'
14'
Желтая карточка
S. Leuko
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
19
Фуад Бачиру
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
8
Miguelito
ЦП
80
Carlitos
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
24
Serge Leuko
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Diego Dorregaray
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
1
Костас Панайи
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
4-3-1-1
40
Фабиано
6
Сиприано
73
Милетич
5
Кулибали
2
Мэтьюз
19
Бачиру
21
Шимич
90
Безус
10
Семеду
17
Ансарифард
3-3-4
1
22
Сержиу
6
6
Даткович
8
80
16
Бехарано
7
Нарсинг
21
7
24
19
Бачиру
31
Кусулос
31
Кусулос
19
Бачиру
Харалампус
8
Кассама
8
Кассама
Харалампус
17
Ансарифард
9
Какулис
9
Какулис
17
Ансарифард
21
Шимич
75
Лоизу
75
Лоизу
21
Шимич
10
Семеду
17
Захариу
17
Захариу
10
Семеду
6
78
78
6
7
Нарсинг
11
Кузманович
11
Кузманович
7
Нарсинг
Остались в запасе
Омония
Неа Саламис Фамагуста
98
Фрэнсис Узохо
ВР
1
Костас Панайи
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
82
Andreas Christou
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
1
Костас Панайи
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
82
Andreas Christou
ЦП
Остались в запасе
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Омония - Неа Саламис Фамагуста
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
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