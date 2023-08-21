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Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Остин
Сент-Луис - Остин: обзор матча 21 августа 2023
Сент-Луис
21.08.2023, понедельник, 04:30
США. МЛС, 35 тур
6 : 3
Завершен
Остин
22'
Т. Паркер
45+2'
Н. Джоаккини
50'
Н. Джоаккини
73'
С. Адениран
88'
Т. Острак
90+5'
С. Адениран
61'
С. Дриусси (П)
87'
W. Bruin
90+1'
Э. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Остин
ГОЛ! 6:3!
С. Адениран
90'
+5
90'
+1
ГОЛ! 5:3!
Э. Ригони
ГОЛ! 5:2!
Т. Острак
Пас отдал
Э. Левен
88'
87'
ГОЛ! 4:2!
W. Bruin
Пас отдал
Д. Галлахер
Замена
Й. Нильссон
️️️️
A. Watts
87'
Замена
Т. Острак
️️️️
А. Джексон
87'
Замена
C. Martins
️️️️
Н. Джоаккини
81'
80'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
О. Вольф
ГОЛ! 4:1!
С. Адениран
73'
68'
Замена
А. Ринг
️️️️
M. Hedges
Замена
И. Вассилев
️️️️
N. Blom
65'
Замена
С. Адениран
️️️️
R. Alm
65'
61'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Дриусси
58'
Замена
Э. Ригони
️️️️
E. Finlay
58'
Замена
Г. Зардес
️️️️
М. Родригес
57'
Замена
N. Lima
️️️️
А. Лундквист
ГОЛ! 3:0!
Н. Джоаккини
50'
45'
+5
Замена
W. Bruin
️️️️
М. Уррути
ГОЛ! 2:0!
Н. Джоаккини
Пас отдал
Э. Левен
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Т. Паркер
Пас отдал
Э. Левен
22'
Желтая карточка
N. Blom
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Азиэл Джексон
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остин
1
Brad Stuver
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
13
Ethan Finlay
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Остин
20
Matt Bersano
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
99
Calvin Fodrey
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
4-2-1-3
1
Бюрки
15
22
Хайберт
6
26
Паркер
20
23
Левен
8
Страуд
10
16
Джоаккини
16
Джексон
3-3-3-1
1
18
Касканте
2
21
Лундквист
13
7
Перейра
33
Вольф
17
Галлахер
8
Родригес
9
Дриусси
37
Уррути
20
4
Нильссон
4
Нильссон
20
16
Джоаккини
12
12
16
Джоаккини
16
Джексон
7
Острак
7
Острак
16
Джексон
6
19
Вассилев
19
Вассилев
6
10
7
Адениран
7
Адениран
10
21
Лундквист
24
24
21
Лундквист
33
Вольф
20
Валенсия
20
Валенсия
33
Вольф
2
4
Ринг
4
Ринг
2
13
24
Ригони
24
Ригони
13
8
Родригес
9
Зардес
9
Зардес
8
Родригес
37
Уррути
29
29
37
Уррути
Остались в запасе
Сент-Луис
Остин
39
Benjamin Lundt
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
20
Matt Bersano
ВР
99
Calvin Fodrey
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
99
Calvin Fodrey
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Сент-Луис - Остин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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Сент-Луис
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