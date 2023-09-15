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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Крузейро
Сантос - Крузейро: обзор матча 15 сентября 2023
Сантос
15.09.2023, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
0 : 3
Завершен
Крузейро
41'
М. Хусса
70'
Б. Родригес
89'
Никао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Крузейро
90'
+1
Замена
S.
️️️️
Уэсли
89'
ГОЛ! 0:3!
Никао
Пас отдал
Марлон
Желтая карточка
Р. Фернандес
79'
Замена
А. Морелос
️️️️
М. Леонардо
77'
Замена
Л. Лима
️️️️
С. Мендоса
71'
70'
ГОЛ! 0:2!
Б. Родригес
Пас отдал
Никао
68'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
А. Гомес
68'
Замена
Никао
️️️️
М. Витал
59'
Замена
Б. Родригес
️️️️
Жилберто
Желтая карточка
Ж. Бассо
50'
Замена
J. Furch
️️️️
Ж. Лукас
46'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Нонато
46'
45'
+4
Желтая карточка
Л. Кастан
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Хусса
Пас отдал
Л. Силва
Желтая карточка
Ж. Кайсара
36'
17'
Желтая карточка
Марлон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
16
Додо
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
16
Нонато
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
21
Уэсли
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
16
Лукас Силва
ОП
10
Матеус Витал
АП
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Сантос
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
17
Доди
ОП
3
Kevyson
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Лукас Лима
АП
18
Julio Furch
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
11
Никао
АП
91
Gabriel
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
4-1-2-1-2
34
Пауло
16
Додо
13
Бассо
24
Мессиас
80
Кайсара
5
Фернандес
16
Нонато
6
Лукас
22
Брага
38
Леонардо
7
Мендоса
4-2-3-1
1
Кабрал
12
Вилльям
77
Нерис
4
Кастан
23
Марлон
5
Хусса
16
Силва
11
Гомес
10
Витал
21
Уэсли
9
Жилберто
16
Нонато
8
Ринкон
8
Ринкон
16
Нонато
7
Мендоса
10
Лима
10
Лима
7
Мендоса
6
Лукас
18
18
6
Лукас
38
Леонардо
9
Морелос
9
Морелос
38
Леонардо
11
Гомес
36
Машадо
36
Машадо
11
Гомес
10
Витал
11
Никао
11
Никао
10
Витал
9
Жилберто
9
Родригес
9
Родригес
9
Жилберто
21
Уэсли
33
33
21
Уэсли
Остались в запасе
Сантос
Крузейро
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
17
Доди
ОП
3
Kevyson
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
91
Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
17
Доди
ОП
3
Kevyson
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
91
Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Сантос - Крузейро
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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