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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ницца
ПСЖ - Ницца: обзор матча 15 сентября 2023
ПСЖ
15.09.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 3
Завершен
Ницца
29'
К. Мбаппе
87'
К. Мбаппе
21'
Т. Моффи
53'
Г. Лаборд
69'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Ницца
90'
+6
Желтая карточка
Ж. Лотомба
Желтая карточка
М. Шкриньяр
90'
ГОЛ! 2:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
Р. Коло Муани
87'
87'
Замена
П. Росарио
️️️️
К. Тюрам
Желтая карточка
Б. Барколя
84'
80'
Замена
Р. Перро
️️️️
М. Бар
80'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Т. Моффи
73'
Желтая карточка
М. Булка
71'
Замена
Э. Гессан
️️️️
С. Диоп
71'
Замена
Х. Будауи
️️️️
М. Сансон
70'
Желтая карточка
Т. Моффи
69'
ГОЛ! 1:3!
Т. Моффи
Замена
Б. Барколя
️️️️
У. Дембеле
67'
64'
Желтая карточка
М. Бар
Замена
М. Угарте
️️️️
К. Солер
64'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
Г. Рамуш
64'
53'
ГОЛ! 1:2!
Г. Лаборд
Пас отдал
Т. Моффи
35'
Желтая карточка
К. Тюрам
ГОЛ! 1:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Хакими
29'
21'
ГОЛ! 0:1!
Т. Моффи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
7
Этан Мбаппе
ЦП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
10
Эванн Гессан
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Доннарумма
21
Эрнандес
37
Шкриньяр
2
Хакими
33
Заир-Эмери
2
Перейра
17
Витинья
18
Солер
10
Дембеле
9
Рамуш
10
Мбаппе
3-3-1-1-2
1
Булка
4
Данте
20
Тодибо
55
Ндайшими
26
Бар
19
Тюрам
3
Лотомба
8
Сансон
10
Диоп
9
Моффи
9
Лаборд
18
Солер
5
Угарте
5
Угарте
18
Солер
10
Дембеле
29
Барколя
29
Барколя
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Муани
9
Муани
9
Рамуш
26
Бар
15
Перро
15
Перро
26
Бар
19
Тюрам
13
Росарио
13
Росарио
19
Тюрам
8
Сансон
6
Будауи
6
Будауи
8
Сансон
9
Моффи
13
Бога
13
Бога
9
Моффи
10
Диоп
10
Гессан
10
Гессан
10
Диоп
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
1
Кейлор Навас
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
7
Этан Мбаппе
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
77
Тедди Булхенди
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
7
Этан Мбаппе
ЦП
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча ПСЖ - Ницца
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
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