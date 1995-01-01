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    ГОШК Габела

    Город Габела
    Дивизион Босния и Герцеговина-Премьер лига
    Стадион Перица-Перо
    Тренер Денис Чорич
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