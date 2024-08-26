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Расписание матчей
Босния и Герцеговина. Премьер-лига
ГОШК Габела - Посушье
ГОШК Габела - Посушье: обзор матча 26 августа 2024
ГОШК Габела
26.08.2024, понедельник, 22:00
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Посушье
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Статистика матча ГОШК Габела - Посушье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 33 тур
ГОШК Габела
3 : 2
30.05.2025
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 32 тур
Слобода
3 : 3
23.05.2025
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 31 тур
Игман Конжич
1 : 2
17.05.2025
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 30 тур
ГОШК Габела
1 : 2
11.05.2025
Посушье
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 29 тур
Радник Биелина
5 : 0
04.05.2025
ГОШК Габела
Посушье
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 36 тур
Борац
2 : 0
26.05.2026
Посушье
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 35 тур
Посушье
0 : 1
22.05.2026
Слога Меридиан
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 34 тур
Зриньски
0 : 0
16.05.2026
Посушье
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 33 тур
Посушье
1 : 1
09.05.2026
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 32 тур
Рудар Приедор
3 : 2
02.05.2026
Посушье
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