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Расписание матчей
Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Сараево - ГОШК Габела
Сараево - ГОШК Габела: обзор матча 19 августа 2024
Сараево
19.08.2024, понедельник, 22:00
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
ГОШК Габела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Сараево - ГОШК Габела
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Борац
- : -
29.11.2026
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Сараево
2 : 1
22.11.2026
Широки Бриег
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Зриньски
0 : 0
08.11.2026
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
БСК
1 : 1
01.11.2026
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Сараево
2 : 0
24.10.2026
Железничар
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 10 тур
Радник Биелина
1 : 1
17.10.2026
Сараево
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 33 тур
ГОШК Габела
3 : 2
30.05.2025
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 32 тур
Слобода
3 : 3
23.05.2025
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 31 тур
Игман Конжич
1 : 2
17.05.2025
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 30 тур
ГОШК Габела
1 : 2
11.05.2025
Посушье
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 29 тур
Радник Биелина
5 : 0
04.05.2025
ГОШК Габела
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ГОШК Габела
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«Тун» – «Спартак», «Сараево» – БАТЭ и другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЕ
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4
Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Сараево»
2016.07.12 21:11
2
«Сараево» – «Университатя Крайова»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:26
«Оренбург» объявил о трансфере за 800 тысяч евро
2025.07.19 16:33
2
«Оренбург» может подписать Бубанью
2025.07.14 23:25
1
«Тун» – «Спартак», «Сараево» – БАТЭ и другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЕ
2019.08.02 00:57
4
Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Сараево»
2016.07.12 21:11
2
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