«Оренбург» может подписать Бубанью

«Оренбург» близок к покупке опорного полузащитника «Сараево» Владан Бубаньи. Клуб РПЛ завершает переговоры по трансферу, сумма которого ссоставит около 800 тысяч евро.
«Оренбург» обсуждает с черногорцем подписание 3-летнего контракта. Бубанья является креатурой главного тренера команды Владимир Слишковича.
- В прошлом сезоне 26-летний Бубанья провел за «Сараево» 40 матчей, забил 6 голов, отдал 3 передачи. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Боснии и Герцеговины.
- Рост хавбека, проведшего 1 матч за сборную Черногории, составляет 194 см.
- Контракт Бубаньи с «Сараево» рассчитан до 30 июня 2027 года.