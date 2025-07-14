«Оренбург» может подписать Бубанью

«Оренбург» близок к покупке опорного полузащитника «Сараево» Владан Бубаньи. Клуб РПЛ завершает переговоры по трансферу, сумма которого ссоставит около 800 тысяч евро.

«Оренбург» обсуждает с черногорцем подписание 3-летнего контракта. Бубанья является креатурой главного тренера команды Владимир Слишковича.