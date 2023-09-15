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Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - Университатя Клуж
УТА Арад - Университатя Клуж: обзор матча 15 сентября 2023
УТА Арад
15.09.2023, пятница, 18:30
Румыния. Лига I, 9 тур
0 : 1
Завершен
Университатя Клуж
71'
Д. Попа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - Университатя Клуж
90'
+4
Желтая карточка
A. Gorcea
90'
+4
Замена
R. Silaghi
️️️️
И. Стоица
90'
+3
Замена
A. Pițian
️️️️
G. Simion
Желтая карточка
Г. Купер
90'
+1
90'
Замена
D. Oancea
️️️️
А. Петелеу
86'
Замена
D. Tescan
️️️️
Д. Попа
Замена
A. Stahl
️️️️
M. Freitas
85'
Замена
C. Mihai
️️️️
R. Pop
85'
80'
Красная карточка
G. Cîmpanu
Замена
A. Vucenovic
️️️️
A. Fabry
77'
71'
ГОЛ! 0:1!
Д. Попа
68'
Желтая карточка
K. Doukoure
59'
Желтая карточка
Л. Масоэро
Замена
D. Constantin Dumitrascu
️️️️
А. Абид
46'
Желтая карточка
R. Pop
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
3
Али Абид
ЛЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
14
Marcelo Freitas
ЦП
90
Годберг Купер
ЦФ
93
Florin Iacob
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
17
Kevin Doukoure
ЦП
29
Даниэль Попа
ЦФ
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
94
Овидиу Бик
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
17
Aleksandar Vucenovic
ЦФ
77
Albert Stahl
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
16
Ioan Filip
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
11
Dragoș Tescan
ЦФ
4-1-1-5
3
Абид
5
19
2
55
Карп
14
93
55
22
27
90
Купер
3-1-5
33
71
Петелеу
5
Масоэро
3
Митря
17
5
Вэтэжелу
10
Стоица
9
98
94
Бик
3
Абид
80
80
3
Абид
55
21
21
55
22
17
17
22
14
77
77
14
98
17
17
98
71
Петелеу
26
26
71
Петелеу
10
Стоица
7
7
10
Стоица
29
Попа
11
11
29
Попа
Остались в запасе
УТА Арад
Университатя Клуж
25
Данил Кучер
ВР
4
Alexandru Benga
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
23
Пламен Илиев
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
16
Ioan Filip
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
4
Alexandru Benga
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Остались в запасе
23
Пламен Илиев
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
16
Ioan Filip
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча УТА Арад - Университатя Клуж
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
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