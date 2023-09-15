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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Алавес
Райо Вальекано - Алавес: обзор матча 15 сентября 2023
Райо Вальекано
15.09.2023, пятница, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Алавес
43'
И. Палазон (П)
82'
Х. де Фрутос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Алавес
90'
+6
Желтая карточка
Я. Хаджи
Желтая карточка
Р. де Томас
90'
+5
Замена
О. Трехо
️️️️
А. Гарсия
88'
Замена
Бебе
️️️️
У. Лопес
88'
86'
Замена
Х. Каррикабуру
️️️️
Л. Риоха
ГОЛ! 2:0!
Х. де Фрутос
Пас отдал
А. Гарсия
82'
Замена
Р. де Томас
️️️️
С. Камельо
77'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
И. Палазон
77'
69'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Р. Дуарте
69'
Замена
С. Омородион
️️️️
Кике
Замена
П. Сисс
️️️️
К. Перес
65'
64'
Замена
А. Реббах
️️️️
А. Сола
64'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Х. Гуриди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Палазон
43'
41'
Желтая карточка
А. Сола
23'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Желтая карточка
А. Эрнандес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
10
Янис Хаджи
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
9
Саму Омородион
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
4-3-2-1
1
Димитриевски
18
Эспино
15
Эрнандес
24
Лежен
20
Баллиу
23
Валентин
71
Перес
8
Лопес
18
Гарсия
7
Палазон
10
Камельо
3-2-3-1-1
1
Сивера
2
Горосабель
16
Марин
5
Абкар
20
Сола
5
Дуарте
6
Гевара
8
Бланко
18
Гуриди
11
Риоха
19
Кике
71
Перес
6
Сисс
6
Сисс
71
Перес
18
Гарсия
8
Трехо
8
Трехо
18
Гарсия
8
Лопес
12
Бебе
12
Бебе
8
Лопес
7
Палазон
19
де Фрутос
19
де Фрутос
7
Палазон
10
Камельо
9
де Томас
9
де Томас
10
Камельо
5
Дуарте
16
Лопес
16
Лопес
5
Дуарте
18
Гуриди
10
Хаджи
10
Хаджи
18
Гуриди
20
Сола
21
Реббах
21
Реббах
20
Сола
19
Кике
9
Омородион
9
Омородион
19
Кике
11
Риоха
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
11
Риоха
Остались в запасе
Райо Вальекано
Алавес
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
70
Хебер Алькаин
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
70
Хебер Алькаин
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Райо Вальекано - Алавес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
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