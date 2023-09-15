Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Мидтьюлланд
Виборг - Мидтьюлланд: обзор матча 15 сентября 2023
Виборг
15.09.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
84'
Ж. Залетел
52'
Г. Чо
76'
Франкулину
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Мидтьюлланд
88'
Желтая карточка
А. Габриэль
85'
Желтая карточка
Г. Чо
ГОЛ! 1:2!
Ж. Залетел
84'
83'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
83'
Замена
А. Габриэль
️️️️
А. Симсир
Замена
Я. Бонде
️️️️
М. Вестергор
83'
76'
ГОЛ! 0:2!
Франкулину
Замена
И. Йенсен
️️️️
Н. Томас
72'
Замена
А. Эмента
️️️️
Р. Жуниор
72'
71'
Желтая карточка
А. Ремер
70'
Замена
И. Фоссум
️️️️
А. Гигович
65'
Замена
Франкулину
️️️️
Шарлес
52'
ГОЛ! 0:1!
Г. Чо
Пас отдал
Паулиньо
Замена
Ж. Мануэль Мбом
️️️️
Д. Якобс
50'
48'
Желтая карточка
А. Гигович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
13
Йеппе Греннинг
ОП
28
Магнус Вестергор
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
58
Арал Симсир
ЛВ
8
Армин Гигович
ЦП
35
Шарлес
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
19
Сержинью
ЛВ
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
18
Аносике Эмента
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Adam Andersen
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Стэнли Ихеаначо
ЦФ
24
Дарио Осорио
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лунд
30
5
Залетел
23
Бундгор
24
Аньембе
13
Греннинг
28
Вестергор
23
Якобс
27
Томас
19
Саид
96
Жуниор
4-3-2-1
1
Лоссль
3
Дальсгаард
18
Жуниньо
29
Паулиньо
22
Серенсен
8
Гигович
35
Шарлес
28
Ремер
17
Брюнхильдсен
58
Симсир
10
Чо
28
Вестергор
6
Бонде
6
Бонде
28
Вестергор
23
Якобс
8
Мбом
8
Мбом
23
Якобс
96
Жуниор
18
Эмента
18
Эмента
96
Жуниор
27
Томас
10
Йенсен
10
Йенсен
27
Томас
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
58
Симсир
29
Габриэль
29
Габриэль
58
Симсир
8
Гигович
8
Фоссум
8
Фоссум
8
Гигович
35
Шарлес
9
Франкулину
9
Франкулину
35
Шарлес
Остались в запасе
Виборг
Мидтьюлланд
20
Каспер Килерих
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
19
Сержинью
ЛВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
50
Мартин Фрайзль
ВР
3
Adam Andersen
ЦЗ
18
Стэнли Ихеаначо
ЦФ
24
Дарио Осорио
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
19
Сержинью
ЛВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Остались в запасе
50
Мартин Фрайзль
ВР
3
Adam Andersen
ЦЗ
18
Стэнли Ихеаначо
ЦФ
24
Дарио Осорио
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Виборг - Мидтьюлланд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Новости команд
Все
Виборг
Мидтьюлланд
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2022.02.02 18:40
1
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+