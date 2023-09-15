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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Баия
Коритиба - Баия: обзор матча 15 сентября 2023
Коритиба
15.09.2023, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
2 : 3
Завершен
Баия
2'
С. Гомес
90+4'
Андрей
11'
Р. Ратао
30'
Тасиано
34'
Адемир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Баия
ГОЛ! 2:3!
Андрей
Пас отдал
И. Слимани
90'
+4
85'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Резенде
82'
Замена
L. Mugni
️️️️
Тасиано
82'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Y. Felipe
Замена
Андрей
️️️️
B. Gomes
66'
Замена
Натанаэл
️️️️
Хайнер
65'
64'
Замена
В. Жакаре
️️️️
Адемир
Замена
D.
️️️️
С. Гомес
59'
Замена
М. Морено
️️️️
А. Самарис
37'
Желтая карточка
B. Gomes
36'
34'
ГОЛ! 1:3!
Адемир
32'
Желтая карточка
Резенде
30'
ГОЛ! 1:2!
Тасиано
Желтая карточка
Хайнер
25'
11'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ратао
ГОЛ! 1:0!
С. Гомес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
55
Thiago Dombroski
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коритиба
3
Энрике
ЦЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
7
Андрей
ОП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
15
Франсержио
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Marcão
ЦФ
9
Edu
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
9
Diogo
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
4-2-4
27
Полли
13
Кушчевич
83
55
2
Хайнер
22
Самарис
19
Гомес
37
Сезар
15
30
Робсон
19
Слимани
4-1-1-2-3
12
Жилберто
4
Кану
34
Густаво
21
Кандидо
23
Резенде
16
Тасиано
7
Адемир
9
Ратао
27
Эвералдо
88
1
15
7
Андрей
7
Андрей
15
2
Хайнер
2
Натанаэл
2
Натанаэл
2
Хайнер
22
Самарис
10
Морено
10
Морено
22
Самарис
19
Гомес
9
9
19
Гомес
88
5
Асеведо
5
Асеведо
88
23
Резенде
18
Читтадини
18
Читтадини
23
Резенде
7
Адемир
29
Жакаре
29
Жакаре
7
Адемир
16
Тасиано
26
26
16
Тасиано
Остались в запасе
Коритиба
Баия
3
Энрике
ЦЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
15
Франсержио
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Marcão
ЦФ
9
Edu
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
31
Адриэл
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
3
Энрике
ЦЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
15
Франсержио
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Marcão
ЦФ
9
Edu
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коритиба - Баия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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