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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фейха - Аль-Шабаб
Аль-Фейха - Аль-Шабаб: обзор матча 15 сентября 2023
Аль-Фейха
15.09.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Шабаб
52'
Р. Сайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фейха - Аль-Шабаб
90'
+2
Желтая карточка
Э. Банега
Замена
А. Аль-Жубая
️️️️
А. Оникуру
90'
+2
78'
Замена
Х. Аль-Асири
️️️️
Х. Диалло
Замена
О. Аль-Халаф
️️️️
М. Аль-Бакави
78'
74'
Красная карточка
Н. Аль-Шарари
Замена
М. Маджраши
️️️️
С. Мандаш
70'
70'
Замена
Ф. аль-Муваллад
️️️️
Х. Бахебри
Желтая карточка
С. Мандаш
61'
52'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сайсс
Замена
М. Аль-Рашиди
️️️️
Х. Аль-Шуваиш
46'
45'
+2
Желтая карточка
Х. Диалло
Желтая карточка
М. Аль-Бакави
45'
+2
Желтая карточка
Г. Цимирот
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
59
Гойко Цимирот
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
19
Мохаммед Маджраши
ЦФ
Аль-Шабаб
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
8
Фахад аль-Муваллад
ПВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Стойкович
33
Конан
4
Аль-Хайбари
33
Аль-Шуваиш
22
Аль-Бакави
28
Риллер
59
Цимирот
10
Сабири
7
Оникуру
27
Мандаш
10
Сакала
4-1-3-1-1
81
Ким Сын-Гю
27
Аль-Сагур
24
Аль-Харби
4
Аль-Шарари
29
Сайсс
5
Куэльяр
11
Бахебри
11
Банега
52
Аль-Монассар
10
Карраско
13
Диалло
33
Аль-Шуваиш
2
Аль-Рашиди
2
Аль-Рашиди
33
Аль-Шуваиш
22
Аль-Бакави
88
Аль-Халаф
88
Аль-Халаф
22
Аль-Бакави
7
Оникуру
49
Аль-Жубая
49
Аль-Жубая
7
Оникуру
27
Мандаш
19
Маджраши
19
Маджраши
27
Мандаш
13
Диалло
78
Аль-Асири
78
Аль-Асири
13
Диалло
11
Бахебри
8
аль-Муваллад
8
аль-Муваллад
11
Бахебри
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Шабаб
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
Главный тренер
Вук Рашович
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
Остались в запасе
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Марсель Кейзер
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Шабаб
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
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