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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 15 сентября 2023
Бавария
15.09.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Байер
7'
Г. Кейн
86'
Л. Горецка
24'
А. Гримальдо
90+4'
Э. Паласиос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Байер
90'
+6
Замена
П. Хинкапе
️️️️
Й. Хофманн
90'
+6
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Вирц
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Паласиос
90'
Замена
А. Гложек
️️️️
Э. Тапсоба
ГОЛ! 2:1!
Л. Горецка
Пас отдал
М. Тель
86'
Замена
М. де Лигт
️️️️
К. Лаймер
85'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Г. Кейн
85'
82'
Замена
А. Адли
️️️️
Ж. Фримпонг
69'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
Замена
М. Тель
️️️️
С. Гнабри
69'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Т. Мюллер
61'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Й. Киммих
61'
47'
Желтая карточка
Ф. Вирц
46'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Р. Андрих
34'
Желтая карточка
Й. Хофманн
24'
ГОЛ! 1:1!
А. Гримальдо
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Таичи Фукуи
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
3-1-2-2-2
26
Ульрайх
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
10
Сане
7
Гнабри
9
Кейн
13
Мюллер
3-3-1-2-1
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
31
Коссуну
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Хофманн
7
Вирц
22
Бонифаци
27
Лаймер
4
де Лигт
4
де Лигт
27
Лаймер
6
Киммих
3
Мазрауи
3
Мазрауи
6
Киммих
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
9
Кейн
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Кейн
7
Гнабри
11
Тель
11
Тель
7
Гнабри
7
Хофманн
5
Хинкапе
5
Хинкапе
7
Хофманн
8
Андрих
25
Паласиос
25
Паласиос
8
Андрих
7
Вирц
10
Амири
10
Амири
7
Вирц
12
Тапсоба
10
Гложек
10
Гложек
12
Тапсоба
30
Фримпонг
21
Адли
21
Адли
30
Фримпонг
Остались в запасе
Бавария
Байер
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Таичи Фукуи
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Таичи Фукуи
ЦП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Бавария - Байер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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