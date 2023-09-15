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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Черно Море - Берое
Черно Море - Берое: обзор матча 15 сентября 2023
Черно Море
15.09.2023, пятница, 20:00
Болгария. Первая лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Берое
43'
А. Илиев (П)
46'
É. Pacheco
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черно Море - Берое
Замена
M. Milushev
️️️️
É. Pacheco
87'
Замена
Д. Димов
️️️️
В. Панайотов
86'
85'
Замена
️️️️
M. Cevallos
Желтая карточка
А. Василев
82'
Замена
N. Zlatev
️️️️
А. Фернандес
77'
76'
Желтая карточка
B. Pencev
69'
Желтая карточка
L. Squadrone
Замена
И. Иса
️️️️
А. Илиев
62'
Желтая карточка
П. Альварес
58'
48'
Желтая карточка
F. Celeste
ГОЛ! 2:0!
É. Pacheco
46'
46'
Замена
️️️️
S. Emilov Gavrilov
45'
Желтая карточка
J. Govea
Желтая карточка
А. Фернандес
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Илиев
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
6
Виктор Попов
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
19
Александар Василев
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
71
Василь Панайотов
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
28
Édgar Pacheco
ЦФ
22
Mazire Soula
ЦФ
10
Алекс Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
14
Edwin Laszo
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
4
Francesco Celeste
ЦФ
99
Mike Cevallos
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
27
Даниэль Димов
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
9
Исмаил Иса
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
33
Michael
ЦФ
Берое
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
8
Bozidar Pencev
ЦП
7
Alexander Petrov
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
3-4-3
21
Дюлгеров
6
Попов
28
3
Атанасов
19
Василев
71
Панайотов
9
Илиев
21
Альварес
10
Фернандес
22
28
3-2-3
23
14
5
33
14
24
99
4
2
71
Панайотов
27
Димов
27
Димов
71
Панайотов
28
17
17
28
9
Илиев
9
Иса
9
Иса
9
Илиев
10
Фернандес
39
39
10
Фернандес
Остались в запасе
Черно Море
Берое
1
Hristiyan Slavkov
ВР
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
33
Michael
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
8
Bozidar Pencev
ЦП
7
Alexander Petrov
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
33
Michael
ЦФ
Остались в запасе
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
8
Bozidar Pencev
ЦП
7
Alexander Petrov
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Главный тренер
Густаво Араголаса
Статистика матча Черно Море - Берое
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
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