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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Ноттс Каунти
Солфорд Сити - Ноттс Каунти: обзор матча 15 сентября 2023
Солфорд Сити
15.09.2023, пятница, 21:45
Англия. Вторая лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Ноттс Каунти
37'
Д. МакГолдрик
63'
Д. Кроули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Ноттс Каунти
Вторая желтая
K. Berkoe
90'
+3
90'
+1
Вторая желтая
A. Nemane
88'
Желтая карточка
A. Nemane
Желтая карточка
K. Berkoe
87'
Желтая карточка
Э. Уотт
86'
85'
Замена
A. Chicksen
️️️️
Д. Кроули
85'
Замена
C. Rawlinson
️️️️
A. Baldwin
82'
Желтая карточка
J. O'Brien
79'
Замена
J. O'Brien
️️️️
Д. Босток
Желтая карточка
И. Ингрэм
76'
Замена
K. Berkoe
️️️️
D. John
71'
Замена
Э. Уотт
️️️️
T. Vassell
71'
68'
Желтая карточка
Д. Кроули
64'
Замена
Д. Джонс
️️️️
S. Austin
63'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кроули
Замена
M. Dackers
️️️️
C. Hendry
52'
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Д. Кроули
Замена
C. McAleny
️️️️
O. Ashley
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
42
Theo Vassell
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
3
Declan John
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
21
Alex Cairns
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Ноттс Каунти
15
Aden Baldwin
ЦЗ
2
Richard Brindley
ЦЗ
4
Kyle Cameron
ЦЗ
18
Matt Palmer
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
26
Aidan Stone
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Солфорд Сити
24
Tosin Olopade
ЦЗ
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
14
Conor McAleny
ЦФ
1
Joe Wright
ЦФ
4
Эллиот Уотт
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
6
Jim O'Brien
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
3-4-4
5
Мариаппа
16
Тилт
2
Ингрэм
42
14
Маллан
3
6
14
17
44
21
3-4-4
15
2
4
15
Босток
23
7
Кроули
18
9
17
МакГолдрик
8
26
3
11
11
3
14
9
9
14
6
14
14
6
42
4
Уотт
4
Уотт
42
15
5
5
15
7
Кроули
15
15
7
Кроули
8
10
Джонс
10
Джонс
8
15
Босток
6
6
15
Босток
Остались в запасе
Солфорд Сити
Ноттс Каунти
24
Tosin Olopade
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
21
Sam Slocombe
ВР
14
Will Randall
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
24
Tosin Olopade
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
14
Will Randall
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Солфорд Сити - Ноттс Каунти
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
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