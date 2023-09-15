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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Антверпен
Вестерло - Антверпен: обзор матча 15 сентября 2023
Вестерло
15.09.2023, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Антверпен
15'
В. Янссен
68'
Й. Батай
84'
А. Муджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Антверпен
86'
Замена
А. Юсуф
️️️️
А. Вермерен
85'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
В. Янссен
84'
ГОЛ! 0:3!
А. Муджа
Пас отдал
А. Вермерен
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Т. ван ден Кейбус
81'
Замена
Э. Йорданов
️️️️
Б. Рейнолдс
81'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
L. Van Eenoo
75'
Замена
Ю. Мацуо
️️️️
Н. Шадли
74'
Желтая карточка
Т. ван ден Кейбус
73'
68'
ГОЛ! 0:2!
Й. Батай
Пас отдал
А. Муджа
Замена
К. Ваэзен
️️️️
М. Фриган
64'
64'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
О. Вейндал
64'
Замена
А. Валенсия
️️️️
Д. Керк
64'
Замена
А. Муджа
️️️️
Ю. Эккеленкамп
Желтая карточка
С. Сидорчук
47'
Желтая карточка
Э. Байрам
17'
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Янссен
Пас отдал
М. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Вестерло
30
Koen Van Langendonck
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Антони Валенсия
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
3-1-4-2
20
Гиллекенс
23
Байрам
25
Ромменс
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
89
Шадли
8
Сидорчук
39
ван ден Кейбус
8
19
Стассен
20
Фриган
4-2-1-2-1
1
Бутез
25
Батай
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
5
Вейндал
48
Вермерен
16
Кейта
32
Эккеленкамп
9
Керк
7
Баликвиша
14
Янссен
14
Рейнолдс
32
Йорданов
32
Йорданов
14
Рейнолдс
39
ван ден Кейбус
19
Фикселлес
19
Фикселлес
39
ван ден Кейбус
8
34
Хасполат
34
Хасполат
8
89
Шадли
14
Мацуо
14
Мацуо
89
Шадли
20
Фриган
17
Ваэзен
17
Ваэзен
20
Фриган
5
Вейндал
2
Де Лат
2
Де Лат
5
Вейндал
48
Вермерен
80
Юсуф
80
Юсуф
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Муджа
7
Муджа
32
Эккеленкамп
9
Керк
14
Валенсия
14
Валенсия
9
Керк
14
Янссен
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Янссен
Остались в запасе
Вестерло
Антверпен
30
Koen Van Langendonck
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
1
Сенне Ламменс
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
30
Koen Van Langendonck
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Вестерло - Антверпен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
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