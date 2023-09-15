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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Коринтианс
Форталеза - Коринтианс: обзор матча 15 сентября 2023
Форталеза
15.09.2023, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Коринтианс
26'
Х. Мартин Лусеро
90+4'
Я. Пикачу
33'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Коринтианс
ГОЛ! 2:1!
Я. Пикачу
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Б. Мендес
87'
Желтая карточка
Жил
81'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Ю. Алберто
Замена
Г. Эскобар
️️️️
Тити
78'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
78'
Пенальти не реализован!
Мариньо
76'
73'
Замена
Г. Силва
️️️️
Педро
Замена
С. Ромеро
️️️️
Х. Мартин Лусеро
73'
Замена
I. Machuca
️️️️
Гилерме
62'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Т. Почеттино
62'
46'
Замена
Уэсли
️️️️
Л. Мана
33'
ГОЛ! 1:1!
Педро
Желтая карточка
Мариньо
29'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартин Лусеро
Пас отдал
Мариньо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
7
Мариньо
ПВ
20
Гилерме
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Коринтианс
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
33
Лео Мана
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
20
Жулиано
АП
36
Руан Оливейра
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Форталеза
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
30
Виктор Кантильо
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Биро
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
4-1-2-4
91
Пачеко
2
Тинга
4
Тити
2
Бритес
8
Кайо
7
Мариньо
20
Гилерме
1
18
Лусеро
8
Почеттино
28
Велисон
3-3-3-1
1
Кассио
4
Мендес
4
Жил
16
Каэтано
33
Мана
20
Москардо
21
Биду
20
Жулиано
36
Оливейра
20
Педро
9
Алберто
4
Тити
31
Эскобар
31
Эскобар
4
Тити
20
Гилерме
11
11
20
Гилерме
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
8
Почеттино
91
Гальярдо
91
Гальярдо
8
Почеттино
18
Лусеро
10
Ромеро
10
Ромеро
18
Лусеро
9
Алберто
11
Ромеро
11
Ромеро
9
Алберто
20
Педро
19
Силва
19
Силва
20
Педро
33
Мана
20
Уэсли
20
Уэсли
33
Мана
Остались в запасе
Форталеза
Коринтианс
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Форталеза - Коринтианс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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