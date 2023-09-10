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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Финляндия - Дания
Финляндия - Дания: обзор матча 10 сентября 2023
Финляндия
10.09.2023, воскресенье, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 6 тур
0 : 1
Завершен
Дания
86'
П. Хейбьерг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Финляндия - Дания
90'
+5
Желтая карточка
Й. Андерсен
86'
ГОЛ! 0:1!
П. Хейбьерг
Пас отдал
Й. Меле
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Б. Каллман
84'
82'
Замена
С. Кьер
️️️️
А. Сков Ольсен
82'
Замена
В. Кристиансен
️️️️
Р. Кристенсен
Желтая карточка
Й. Похьянпало
79'
75'
Замена
Т. Делэни
️️️️
К. Нергор
73'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
66'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Й. Винд
62'
Желтая карточка
К. Нергор
Замена
О. Антман
️️️️
Р. Шуллер
62'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Т. Пукки
62'
Замена
П. Сойри
️️️️
Н. Алхо
62'
Желтая карточка
Й. Уронен
54'
46'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Й. Линдстрем
Желтая карточка
Р. Иванов
19'
13'
Желтая карточка
Р. Кристенсен
Замена
Й. Уронен
️️️️
И. Нисканен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
14
Каан Кайринен
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
17
Йеспер Линдстрем
АП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
0
Диогу Томаш
ЦЗ
14
Ниило Мяенпя
ОП
3
Ричард Йенсен
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
7
Оливер Антман
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
8
Томас Делэни
ОП
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
3-1-3-3
1
Градецки
17
Алхо
4
Иванов
3
Хосконен
2
Пелтола
14
Кайринен
11
Шуллер
6
Камара
19
Каллман
10
Пукки
22
Нисканен
4-2-3-1
1
Шмейхель
13
Кристенсен
2
Андерсен
13
Кристенсен
5
Меле
15
Нергор
23
Хейбьерг
11
Сков Ольсен
17
Линдстрем
10
Эриксен
19
Винд
22
Нисканен
18
Уронен
18
Уронен
22
Нисканен
19
Каллман
7
Тэйлор
7
Тэйлор
19
Каллман
17
Алхо
13
Сойри
13
Сойри
17
Алхо
11
Шуллер
7
Антман
7
Антман
11
Шуллер
10
Пукки
20
Похьянпало
20
Похьянпало
10
Пукки
13
Кристенсен
5
Кристиансен
5
Кристиансен
13
Кристенсен
11
Сков Ольсен
4
Кьер
4
Кьер
11
Сков Ольсен
15
Нергор
8
Делэни
8
Делэни
15
Нергор
19
Винд
20
Поульсен
20
Поульсен
19
Винд
17
Линдстрем
9
Хойлунд
9
Хойлунд
17
Линдстрем
Остались в запасе
Финляндия
Дания
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
0
Диогу Томаш
ЦЗ
14
Ниило Мяенпя
ОП
3
Ричард Йенсен
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
0
Диогу Томаш
ЦЗ
14
Ниило Мяенпя
ОП
3
Ричард Йенсен
ЦП
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Финляндия - Дания
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
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