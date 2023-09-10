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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Родина
Енисей - Родина: обзор матча 10 сентября 2023
Енисей
10.09.2023, воскресенье, 13:30
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Родина
13'
А. Ломакин
47'
А. Ломакин
18'
И. Тимошенко
80'
О. Дмитриев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Родина
Желтая карточка
В. Бардыбахин
90'
Замена
А. Окладников
️️️️
Н. Глушков
87'
Замена
А. Немченко
️️️️
Н. Раздорских
87'
80'
ГОЛ! 2:2!
О. Дмитриев
76'
Замена
В. Самко
️️️️
А. Гордюшенко
Замена
А. Масловский
️️️️
Я. Крашевский
70'
69'
Замена
К. Шильцов
️️️️
М. Турищев
69'
Замена
А. Калмыков
️️️️
И. Тимошенко
67'
Желтая карточка
М. Крижан
ГОЛ! 2:1!
А. Ломакин
47'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
В. Кичин
46'
Желтая карточка
В. Кичин
34'
18'
ГОЛ! 1:1!
И. Тимошенко
ГОЛ! 1:0!
А. Ломакин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Родина
93
Алексей Городовой
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
33
Уэсли Ната
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
4-1-2-1-2
38
Ставер
2
Кичин
5
Крашевский
2
Хозин
13
Бардыбахин
64
Ланин
90
Ломакин
21
Раздорских
19
Глушков
9
Савельев
8
Канаплин
4-1-3-2
93
Городовой
4
Юдинцев
24
Клещенко
55
Крижан
36
Воропаев
72
Гордюшенко
28
Султонов
33
Ната
34
Дмитриев
99
Тимошенко
90
Турищев
5
Крашевский
33
Масловский
33
Масловский
5
Крашевский
2
Кичин
33
Феррейра
33
Феррейра
2
Кичин
21
Раздорских
22
Немченко
22
Немченко
21
Раздорских
19
Глушков
75
Окладников
75
Окладников
19
Глушков
90
Турищев
7
Шильцов
7
Шильцов
90
Турищев
72
Гордюшенко
70
Самко
70
Самко
72
Гордюшенко
99
Тимошенко
90
Калмыков
90
Калмыков
99
Тимошенко
Остались в запасе
Енисей
Родина
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
1
Сергей Айдаров
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
11
Илья Камышев
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
11
Илья Камышев
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Енисей - Родина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
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