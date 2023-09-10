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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 10 сентября 2023
Миннесота Юнайтед
10.09.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 27 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
90+4'
Ф. Фрагапане
38'
К. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фрагапане
90'
+4
Замена
D. Padelford
️️️️
И. Бристоу
87'
87'
Замена
Б. Свит
️️️️
Т. Чанкалай
75'
Желтая карточка
М. Полстер
74'
Желтая карточка
E. Edwards Jr.
74'
Замена
T. McNamara
️️️️
И. Харкс
74'
Замена
Б. Вуд
️️️️
Д. Вриони
67'
Замена
R. Spaulding
️️️️
М. Кайе
67'
Замена
Э. Байрактаревич
️️️️
I. Gil
Замена
И. Тажури
️️️️
В. Трапп
62'
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
М. Гарсия
62'
38'
ГОЛ! 0:1!
К. Хиль
Пас отдал
I. Gil
25'
Желтая карточка
O. Gonzalez
14'
Желтая карточка
Д. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Томас Чанкалай
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
59
Devin Padelford
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
98
Jacob Jackson
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
2-3-1-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
20
Трапп
21
Грегуш
31
Дотсон
10
Рейносо
21
Хлонгване
8
Гарсия
23
Бристоу
27
3-4-3
36
34
4
24
Джонс
6
Харкс
14
Кайе
10
Хиль
8
Полстер
9
Вриони
10
8
Чанкалай
23
Бристоу
59
59
23
Бристоу
8
Гарсия
7
Фрагапане
7
Фрагапане
8
Гарсия
20
Трапп
18
Тажури
18
Тажури
20
Трапп
8
Чанкалай
44
Свит
44
Свит
8
Чанкалай
14
Кайе
34
34
14
Кайе
10
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
10
6
Харкс
26
26
6
Харкс
9
Вриони
17
Вуд
17
Вуд
9
Вриони
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
14
Emmanuel Iwe
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
98
Jacob Jackson
ВР
22
Jack Panayotou
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
14
Emmanuel Iwe
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
Остались в запасе
98
Jacob Jackson
ВР
22
Jack Panayotou
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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Миннесота Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
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29 октября
1
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15 сентября
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