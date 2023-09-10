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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Черногория - Болгария
Черногория - Болгария: обзор матча 10 сентября 2023
Черногория
10.09.2023, воскресенье, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 6 тур
2 : 1
Завершен
Болгария
45+1'
С. Савич
90+6'
С. Йоветич
79'
P. Borukov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черногория - Болгария
ГОЛ! 2:1!
С. Йоветич
90'
+6
Замена
С. Мугоша
️️️️
М. Бакич
84'
Замена
М. Вукчевич
️️️️
М. Янкович
84'
83'
Замена
И. Чочев
️️️️
Л. Петков
Желтая карточка
М. Бакич
81'
79'
ГОЛ! 1:1!
P. Borukov
Замена
Д. Камай
️️️️
Н. Крстович
76'
74'
Замена
P. Borukov
️️️️
К. Димитров
67'
Желтая карточка
В. Попов
64'
Замена
Д. Янков
️️️️
А. Краев
61'
Пенальти не реализован!
К. Десподов
Желтая карточка
Н. Крстович
60'
Вторая желтая
И. Вуячич
59'
46'
Замена
С. Делев
️️️️
Г. Русев
Замена
С. Йоветич
️️️️
У. Джурджевич
46'
Желтая карточка
У. Джурджевич
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
С. Савич
45'
+1
Замена
Ж. Томашевич
️️️️
Н. Шипчич
26'
Желтая карточка
И. Вуячич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
9
Никола Крстович
ЦФ
18
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Болгария
23
Иван Дюлгеров
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
4
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
8
Андриан Краев
ОП
0
Димо Крастев
ЦП
20
Лукас Петков
ПВ
11
Кирил Десподов
ПВ
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Младен Крстаич
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
7
Виктор Джуканович
ЛВ
18
Дритон Камай
ЛВ
19
Милош Раичкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
6
Алекс Петков
ЦЗ
15
Симеон Петров
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Иван Йорданов
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
7
Доминик Янков
АП
22
Йоан Стоянов
ПВ
12
Димитар Митов
ЦФ
0
Preslav Borukov
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
3-3-2-2
1
Миятович
5
Вуячич
15
Савич
15
Шипчич
2
Вукчевич
15
Лончар
23
Марушич
8
Янкович
18
Бакич
18
Джурджевич
9
Крстович
4-2-1-3
23
Дюлгеров
4
Галчев
5
Димитров
2
Попов
6
Антов
4
Груев
8
Краев
0
Крастев
11
Русев
11
Десподов
20
Петков
15
Шипчич
6
Томашевич
6
Томашевич
15
Шипчич
9
Крстович
18
Камай
18
Камай
9
Крстович
8
Янкович
4
Вукчевич
4
Вукчевич
8
Янкович
18
Бакич
9
Мугоша
9
Мугоша
18
Бакич
18
Джурджевич
10
Йоветич
10
Йоветич
18
Джурджевич
20
Петков
18
Чочев
18
Чочев
20
Петков
8
Краев
7
Янков
7
Янков
8
Краев
5
Димитров
0
0
5
Димитров
11
Русев
10
Делев
10
Делев
11
Русев
Остались в запасе
Черногория
Болгария
16
Владимир Йовович
ЛВ
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
19
Милош Раичкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
7
Виктор Джуканович
ЛВ
Главный тренер
Миодраг Радулович
1
Даниэл Наумов
ВР
6
Алекс Петков
ЦЗ
15
Симеон Петров
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
19
Иван Йорданов
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
22
Йоан Стоянов
ПВ
12
Димитар Митов
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
16
Владимир Йовович
ЛВ
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
19
Милош Раичкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
7
Виктор Джуканович
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниэл Наумов
ВР
6
Алекс Петков
ЦЗ
15
Симеон Петров
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
19
Иван Йорданов
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
22
Йоан Стоянов
ПВ
12
Димитар Митов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Черногория - Болгария
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
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