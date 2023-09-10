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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Казахстан - Северная Ирландия
Казахстан - Северная Ирландия: обзор матча 10 сентября 2023
Казахстан
10.09.2023, воскресенье, 16:00
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 6 тур
1 : 0
Завершен
Северная Ирландия
27'
М. Самородов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Казахстан - Северная Ирландия
90'
+7
Желтая карточка
Д. Томпсон
90'
+5
Желтая карточка
П. МакНэйр
Желтая карточка
М. Быстров
90'
Желтая карточка
Т. Досмагамбетов
87'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
Б. Зайнутдинов
87'
83'
Желтая карточка
Д. Баллард
81'
Замена
Д. Чарльз
️️️️
К. Вашингтон
Желтая карточка
И. Куат
77'
Желтая карточка
А. Тагыберген
73'
Замена
С. Малый
️️️️
Е. Тапалов
71'
Замена
А. Дарабаев
️️️️
А. Бейсебеков
71'
70'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
А. Маккэнн
63'
Замена
Д. Джонс
️️️️
М. Кеннеди
Замена
И. Куат
️️️️
М. Самородов
56'
46'
Замена
П. Смит
️️️️
К. МакМенамин
46'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Д. Сэйвилл
Замена
Т. Досмагамбетов
️️️️
Я. Вороговский
46'
Желтая карточка
М. Самородов
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Самородов
Пас отдал
А. Бейсебеков
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Максим Самородов
ЦФ
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
5
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
7
Конор МакМенамин
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Казахстан
12
Бекхан Шайзада
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Северная Ирландия
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
20
Броди Спенсер
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
16
Брэд Лайонс
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
9
Дион Чарльз
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Шацкий
22
Марочкин
3
Алип
21
Бейсебеков
4
Быстров
22
Тапалов
11
Вороговский
8
Тагыберген
20
Оразов
19
Зайнутдинов
10
Самородов
4-1-3-1-1
23
Пикок-Фаррел
5
Хьюм
4
Баллард
17
МакНэйр
5
Эванс
19
Чарльз
6
Сэйвилл
16
Маккэнн
7
Кеннеди
7
МакМенамин
11
Вашингтон
11
Вороговский
19
Досмагамбетов
19
Досмагамбетов
11
Вороговский
22
Тапалов
2
Малый
2
Малый
22
Тапалов
10
Самородов
5
Куат
5
Куат
10
Самородов
21
Бейсебеков
7
Дарабаев
7
Дарабаев
21
Бейсебеков
19
Зайнутдинов
17
Аимбетов
17
Аимбетов
19
Зайнутдинов
7
Кеннеди
15
Джонс
15
Джонс
7
Кеннеди
6
Сэйвилл
6
Томпсон
6
Томпсон
6
Сэйвилл
7
МакМенамин
11
Смит
11
Смит
7
МакМенамин
11
Вашингтон
9
Чарльз
9
Чарльз
11
Вашингтон
16
Маккэнн
21
Магеннис
21
Магеннис
16
Маккэнн
Остались в запасе
Казахстан
Северная Ирландия
12
Бекхан Шайзада
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
20
Броди Спенсер
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
16
Брэд Лайонс
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
12
Бекхан Шайзада
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
Остались в запасе
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
20
Броди Спенсер
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
16
Брэд Лайонс
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Казахстан - Северная Ирландия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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