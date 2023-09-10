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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Австралия
Мексика - Австралия: обзор матча 10 сентября 2023
Мексика
10.09.2023, воскресенье, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Австралия
69'
Р. Хименес (П)
84'
С. Уэрта
16'
Г. Суттар
61'
М. Бойл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мексика - Австралия
88'
Замена
М. Дегенек
️️️️
К. Баккус
Замена
Р. Альварадо
️️️️
У. Антуна
85'
ГОЛ! 2:2!
С. Уэрта
Пас отдал
Й. Васкес
84'
Замена
К. Альварес
️️️️
Х. Араухо
84'
Замена
J. Cortizo
️️️️
О. Пинеда
78'
Замена
Э. Санчес
️️️️
Э. Эррера
77'
74'
Замена
С. Силвера
️️️️
М. Бойл
Желтая карточка
Р. Хименес
70'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Хименес
69'
68'
Замена
Н. Д'Агостино
️️️️
М. Дюк
68'
Замена
Д. Генро
️️️️
К. Меткалф
61'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Бойл
Замена
С. Уэрта
️️️️
А. Вега
61'
Замена
Р. Хименес
️️️️
С. Хименес
60'
Пенальти не реализован!
С. Хименес
54'
48'
Желтая карточка
К. Меткалф
45'
+1
Желтая карточка
М. Дюк
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Суттар
Пас отдал
М. Бойл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
7
Луис Ромо
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
15
Уриэль Антуна
ПВ
10
Алексис Вега
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Рафа Маркес
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
19
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
8
Конор Меткалф
ОП
17
Кеану Баккус
ОП
22
Джексон Ирвин
ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
6
Мартин Бойл
ПВ
21
Кэмерон Берджесс
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Мексика
1
Луис Малагон
ВР
0
Antonio Rodríguez
ВР
19
Jesús Orozco
ЦЗ
27
Хесус Ангуло
ЦЗ
5
Gilberto Sepúlveda
ЦЗ
2
Кевин Альварес
ПЗ
8
Карлос Родригес
ЦП
21
Сезар Уэрта
ЦП
25
Роберто Альварадо
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
18
Эрик Санчес
ЦФ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
Австралия
1
Том Гловер
ВР
0
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
3
Райан Стрейн
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
13
Эйден О'Нил
ЦП
10
Денис Генро
АП
7
Ник Д'Агостино
ПВ
20
Сэм Силвера
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Очоа
23
Гальярдо
5
Васкес
22
Араухо
4
Альварес
7
Ромо
16
Эррера
17
Пинеда
15
Антуна
11
Хименес
10
Вега
3-2-2-1-2
1
Райан
3
Аткинсон
4
Роулес
19
Суттар
8
Меткалф
17
Баккус
22
Ирвин
14
МакГри
6
Бойл
15
Дюк
21
Берджесс
22
Араухо
2
Альварес
2
Альварес
22
Араухо
10
Вега
21
Уэрта
21
Уэрта
10
Вега
15
Антуна
25
Альварадо
25
Альварадо
15
Антуна
11
Хименес
9
Хименес
9
Хименес
11
Хименес
16
Эррера
18
Санчес
18
Санчес
16
Эррера
17
Пинеда
16
16
17
Пинеда
17
Баккус
2
Дегенек
2
Дегенек
17
Баккус
8
Меткалф
10
Генро
10
Генро
8
Меткалф
15
Дюк
7
Д'Агостино
7
Д'Агостино
15
Дюк
6
Бойл
20
Силвера
20
Силвера
6
Бойл
Остались в запасе
Мексика
Австралия
1
Луис Малагон
ВР
0
Antonio Rodríguez
ВР
19
Jesús Orozco
ЦЗ
27
Хесус Ангуло
ЦЗ
5
Gilberto Sepúlveda
ЦЗ
8
Карлос Родригес
ЦП
Главный тренер
Рафа Маркес
1
Том Гловер
ВР
0
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
3
Райан Стрейн
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
13
Эйден О'Нил
ЦП
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
1
Луис Малагон
ВР
0
Antonio Rodríguez
ВР
19
Jesús Orozco
ЦЗ
27
Хесус Ангуло
ЦЗ
5
Gilberto Sepúlveda
ЦЗ
8
Карлос Родригес
ЦП
Остались в запасе
1
Том Гловер
ВР
0
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
3
Райан Стрейн
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
13
Эйден О'Нил
ЦП
Главный тренер
Рафа Маркес
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Мексика - Австралия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
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