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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Лос-Анджелес
Портленд - Лос-Анджелес: обзор матча 10 сентября 2023
Портленд
10.09.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 40 тур
2 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
28'
Л. Мабиала
53'
К. Браво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Лос-Анджелес
Замена
Антони
️️️️
К. Паредес
84'
84'
Замена
Э. Дуэньяс
️️️️
И. Санчес
Желтая карточка
К. Паредес
82'
Замена
С. Бланко
️️️️
Й. Чара
74'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Ф. Мора
74'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
С. Морено
67'
64'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
К. Акоста
64'
Замена
Н. Ордас
️️️️
М. Гонсалес
57'
Желтая карточка
К. Акоста
ГОЛ! 2:0!
К. Браво
Пас отдал
С. Морено
53'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мабиала
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
6
Илие Санчес
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
11
Антони
ЛВ
92
Ноэль Калискан
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
46
Lorenzo Dellavalle
ЦЗ
24
Тони Леоне
ЦЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
10
Филип Крастев
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
38
Yekeson Subah
ЦФ
4-3-2-1
22
Бингхэм
26
Браво
18
МакГроу
33
Мабиала
15
Миллер
8
Паредес
21
Чара
10
Эвандер
10
Морено
8
Чара
99
Мора
3-3-2-2
77
МакКартни
3
Мурильо
33
Лонг
3
Акоста
14
Паленсия
6
Санчес
6
Паласиос
11
Тильман
19
Богуш
9
Гонсалес
10
Вела
8
Чара
29
Бланко
29
Бланко
8
Чара
8
Паредес
11
Антони
11
Антони
8
Паредес
99
Мора
9
Боли
9
Боли
99
Мора
10
Морено
27
Асприлья
27
Асприлья
10
Морено
6
Санчес
18
Дуэньяс
18
Дуэньяс
6
Санчес
3
Акоста
10
Крастев
10
Крастев
3
Акоста
9
Гонсалес
22
Ордас
22
Ордас
9
Гонсалес
Остались в запасе
Портленд
Лос-Анджелес
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
Главный тренер
Джованни Саварезе
71
Максим Крепо
ВР
46
Lorenzo Dellavalle
ЦЗ
24
Тони Леоне
ЦЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
38
Yekeson Subah
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
Остались в запасе
71
Максим Крепо
ВР
46
Lorenzo Dellavalle
ЦЗ
24
Тони Леоне
ЦЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
38
Yekeson Subah
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Портленд - Лос-Анджелес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Провиденс Парк
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